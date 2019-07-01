Президентский отдых в резиденции «Заславль»: таджикский плов, поездки на электрокаре и разговоры в резной беседке

Сначала он побеседовал с Владимиром Путиным, который прибыл в Минск загодя и успел побывать на различных соревнованиях. И если белорусский президент во время встречи был в брюках и повседневной рубашке, то его российский коллега прибыл в деловом костюме с галстуком.

Подарок Путину изготовили мастера российско-украинского ювелирного дома

Но разговор прошел в неформальной обстановке - чай и фрукты подали президентам на улице. Общались в резной беседке, которую подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Эта беседка была подарена в прошлом году, сразу после официального визита в Узбекистан.

Александр Лукашенко побеседовал с Владимиром Путиным в неформальной обстановке. Фото: кадр видео БелТА

Александр Лукашенко презентовал Владимиру Путину сувениры II Европейских игр: панно из мореного дуба с закрепленными на нем медальонами, символизирующими 15 видов спорта, представленных на форуме, набор шоколада и талисман игр - лисенка Лесика.

- Мореный - 1500 лет дуб. Тут все виды спорта, - сказал Александр Лукашенко, вручая панно. - А это шоколад, но без сахара, растительный, но он горький.

Резная беседка, которую подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: кадр видео БелТА

Еще один подарок - фигурка, изображающая двух дзюдоистов. Известно, что Владимир Путин с детства любит эту борьбу, он мастер спорта, в 1976-м был чемпионом Ленинграда.

- Кроме традиционного набора, который был приготовлен для всех высоких гостей Европейских игр, Владимиру Владимировичу была подарена скульптурная работа - дзюдоисты - ювелирного российско-украинского дома «Лобортас», - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. - По предложению и поручению президента этот ювелирный дом создал целую спортивную коллекцию-посвящение Европейским играм. Сейчас она выставлена во Дворце Независимости. А один из экспонатов - дзюдоисты - уехал в Россию.

14 скульптурных работ ювелирного дома представляют 9 видов спорта. Произведения выполнены в бронзе с серебрением и золочением, пьедесталом для них служат содалит, лазурит, родонит, красная яшма, нефрит, говорится в сообщении агенства belta.by.

Александр Лукашенко презентовал Владимиру Путину сувениры II Европейских игр. Фото: кадр видео БелТА

Чуть позже к Путину и Лукашенко присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

- Привет, дорогой! - тепло поприветствовал его Александр Лукашенко и обнял.

На телеканале НТВ показали фрагмент дружеской беседы.

- Можешь пиджак снять, если тебе жарко, - обратился Лукашенко к Рахмону. – Владимир Владимирович любит такую погоду. Но мы то с тобой зимние люди.

- Да, особенно Эмомали Шарипович, - ответил Путин. – Он дальневосточник.

- Ну да, он вчера рассказывал всем, как он служил.

Трое президентов прошлись по территории резиденции, проехали на электрокаре.

Президенты не редко катают гостей на электромобилях

Такие машины обычно используются для передвижения по полям для гольфа. Это автомобиль американской фирмы Polaris. В автопарке президента есть как минимум два таких гольф-кара - четырехместные GEM e4. Официальные дилеры производителя есть только в США.

В резиденции «Дрозды» за руль электромобиля сел Лукашенко, на переднее пассажирское сидение - Путин, а президент Таджикистана устроился на заднем ряду.

В резиденции «Дрозды» Александр Лукашенко покатал гостей на электромобиле. Фото: кадр видео БелТА

В резиденции президента уже не первый раз катают гостей на гольф-каре. Летом 2015 года пассажирами такого же автомобиля стали премьер Пакистана Наваз Шариф со своей супругой. За руль тогда сел 10-летний сын президента Беларуси Николай. А в 2009 году пятилетний Николай катал по резиденции российского журналиста Михаила Гусмана.

Для Владимира Путина такой гольф-кар тоже не в новинку. В разное время в своей резиденции он катался на нем сам и катал своих гостей, например в 2006 году - Джорджа Буша.

На ужин - плов и фрукты от Рахмона

После церемонии фотографирования, на которой уже все лидеры были без галстуков, они отправились на ужин.

- Мы у Эмомали Шариповича дома, - были слышны слова Александра Лукашенко на кадрах протокольного видео. Действительно, Рахмон прилетел в Беларусь еще в пятницу, все эти дни он жил в «Заславле».

Ужинали президенты за столом, который накрыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: кадр видео БелТА

Ужинали президенты за столом, который накрыл гость. Орехи, шикарные таджикские фрукты, гроздья винограда.

- Перед церемонией закрытия Александр Григорьевич и Владимир Владимирович, можно сказать, заглянули в гости к президенту Таджикистана в резиденцию, где размещались гости из этой страны. Кроме фруктов и ягод на ужин был еще знаменитый таджикский плов и другие блюда таджикской кухни, - пояснила Наталья Эйсмонт.