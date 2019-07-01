Каждый белорус отдает 10% зарплаты на поддержку госпредприятий?

Всемирный банк долго озвучивал, что Беларуси нужны структурные экономические реформы для ускорения экономического роста.

- Сегодня наша позиция немного иная: Беларуси крайне необходимы (курсив есть в оригинале сообщения. - Ред.) структурные экономические реформы для того, чтобы избежать экономической нестабильности, - написал глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер в официальном блоге банка.

Представитель банка уверен, что страна затянула с изменениями, и дальше откладывать их нельзя.

В своем сообщении Алекс Кремер признает, что Беларусь достигла успехов в сокращении бедности. Например, доля людей, не способных тратить больше 5,50 доллара в день, сократилась с 38,3% в 2003 году до 0,4% в 2014 году. Но этот успех достигнут за счет займов. Беларусь тратила больше, чем зарабатывала, и сегодня покрыть разрыв между доходами и расходами уже не так просто, как раньше.

Основной пункт назначения вливаний из бюджета - все те же убыточные госпредприятия. По данным МВФ, их общий объем в 2015 году составил 9,5% ВВП, а это огромные суммы.

- Другими словами, среднестатистический белорус отдавал 10 копеек с каждого заработанного рубля на поддержку госпредприятий, - пишет глава представительства Всемирного банка.

С тех пор поддержку госпредприятий урезали. При этом, по данным Нацбанка, кредитные обязательства госпредприятий, по которым те с высокой степенью вероятности не смогут рассчитаться, сейчас составляют до 14% ВВП.

Одна из причин роста госдолга - низкие тарифы на отопление

- Сегодня белорусы оплачивают около одной пятой эксплуатационных расходов на отопление. Низкие тарифы - это, очевидно, благо для людей. Но есть и обратная сторона: они увеличивают объемы заимствований Беларуси и означают отсутствие средств на инвестиции, - считает Алекс Кремер.

Специалист напоминает о прогнозах МВФ: если страна не получит компенсацию от России за «налоговый маневр», то Беларуси придется где-то найти 1,5 миллиарда долларов в 2021 году, а в 2022 году эта сумма увеличится до 2 миллиардов. Госдолг, согласно прогнозам, вырастет с 55% ВВП до 70% в 2019 - 2023 годах.

- Вполне вероятно, что в 2020 - 2022 годах экономика Беларуси подвергнется существенной корректировке, чтобы сократить разрыв между расходами и доходами. Эта корректировка будет либо спланированной и структурированной, что будет тяжело, либо же она будет стихийной и деструктивной, что будет еще тяжелее, - предполагает глава представительства Всемирного банка.

Основной совет по реанимации экономики все тот же: реформировать жизнеспособные госпредприятия, а безнадежно убыточные закрыть или приватизировать. Во Всемирном банке понимают, что от этого вырастет безработица, и предлагают методы поддержки уволенных. Во-первых, упростить законодательство о микропредприятиях и самозанятости, чтобы люди могли открывать свое дело. Во-вторых, усилить программы соцзащиты.

- Даже если расширить уже существующую программу государственной адресной социальной помощи в пять раз, она обойдется бюджету всего в 0,1% ВВП (в 95 раз меньше суммы средств, которые белорусы потратили на поддержку госпредприятий в 2015 году). Также необходимо обеспечить надлежащую программу поддержки безработных, - советует Алекс Кремер.

Меньше субсидий всем – больше помощи отдельным людям

Всемирный банк рекомендует увеличить тарифы на централизованное отопление, но не забыть про малообеспеченные семьи. Ранее специалисты уже называли слишком медленным повышение тарифов в жировках не более чем на 5 долларов в год. Напомним, сейчас белорусы возмещают все затраты, кроме тепло- и газоснабжения.

- Мы рекомендуем отменить налоговые льготы и сократить субсидии на централизованное отопление. При этом крайне важно увеличить расходы на безналичные жилищные субсидии, чтобы счета за отопление не стали неподъемными для семейного бюджета. При сложившейся системе господдержки более богатые семьи в среднем получают больше субсидий на отопление, чем более бедные. Поэтому необходимо укрепить программу субсидий на оплату коммуналки, чтобы та была направлена на наименее обеспеченные семьи, а не на тех, кто владеет большим количеством квадратных метров, - считает глава представительства Всемирного банка.