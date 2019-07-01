Белорусы должны по кредитам почти 12,4 миллиарда рублей. Взять в долг у банка станет сложнее?

Нацбанк опубликовал статистику: на 1 июня белорусы должны были банкам 12 млрд 371,5 млн рублей по кредитам, займам и рассрочкам. В последнее время эта задолженность растет: плюс 190,9 миллиона рублей за май и больше миллиарда за полгода.

По кредитам на недвижимость на начало июня белорусы задолжали 7 миллиардов 598,9 миллиона рублей (+103,1 миллиона рублей за месяц), по потребительским кредитам - 4 миллиарда 772,6 миллиона рублей (+ 87,9 миллиона рублей за месяц). Много это или мало и ждать ли ужесточения правил кредитования?

- Размер задолженности по кредитам полностью укладывается в предыдущую динамику, - считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Кредитование из месяца в месяц растет, но темпы этого прироста замедляются. Например, в январе 2019-го по сравнению с январем 2018 года кредитование выросло на 29%, в феврале - на 28%, в марте - на 27%, в апреле - на 26%, в мае - на 25%, а в июне рост по отношению с июнем 2018 года составил 24%. Такое идеальное замедление выглядит как план Нацбанка перед остальными банками по замедлению роста на один процент. На 1 июня просроченная задолженность по всем кредитам физлиц составила 0,26%, это более чем приемлемая цифра. Так что сейчас Нацбанк не будет принимать мер по ужесточению кредитования физлиц. Это возможно, если возникнет новый кризис или вместо роста доходов они начнут снижаться.

Напомним, с 1 мая 2018 года на новый кредит могут рассчитывать лишь те, кто платит по кредитам не более 40% от зарплаты.

- Сейчас просроченная задолженность по кредитам меньше, чем в прошлом году. Например, на 1 июня прошлого года она составила 37,2 млн рублей, на 1 июня этого года - 31,9 млн рублей. Она и до принятия ограничений была не слишком велика, а стала еще меньше. В обозримом прошлом у нас не былого момента, когда просроченная задолженность физлиц становилась угрожающе большой. В отличие от юрлиц они более дисциплинированные плательщики, - объяснил Вадим Иосуб.