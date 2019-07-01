Кто придумал йогурт?

Это маленькое событие стало началом грандиозных изменений в питании людей всей планеты. Поэтому ежегодно 1 июля празднуется день рождения йогурта, а сегодня - еще и столетний юбилей компании Danone, открывшей миру этот удивительный продукт.

Создал йогурт фармацевт Исаак Карассо, живший в испанском городе Барселона. У его маленького сына Даниэля, как и у многих других детей, часто болел живот из-за дисбактериоза и кишечных инфекций,и заботливый отец искал средство, чтобы помочь мальчику.

В те времена продукт, похожий на современные йогурты, существовал только на Балканах, а вот в Европе и Америке его не было. Исаак Карассо, родившийся как раз на Балканах, знал о полезности кисломолочных продуктов и внимательно изучил подтверждавшие это материалы научных исследований ученого Ильи Мечникова. Тот работал в институте Пастера в Париже, и Исаак Карассо выписал оттуда штаммы молочнокислых йогуртовых культур. На их основе фармацевт разработал свой рецепт приготовления йогуртов и начал их производить в своей маленькой лаборатории, предлагая затем врачам и аптекам Барселоны.

Поэтому первые йогурты продавались в аптеках как средство от расстройства пищеварения, причем купить их можно было только по рецепту. Исаак Карассо назвал созданный им продукт Danone - в честь сына (по-испански Данон значит «маленький Даниэль»). И с 1 июля 1919 года из лаборатории Карассо каждое утро в аптеки города развозили 400 упаковок с йогуртом Danone. Продукт быстро стал популярным, и через несколько лет йогурт уже можно было купить в кондитерских и молочных лавках, в других городах Испании, а затем и в других странах по всему миру. Поэтому первый день июля считается днем рождения йогурта и днем основания компании Danone.

Что интересно, первые йогурты «Данон» продавались в маленьких глиняных горшочках. И современная упаковка термостатных йогуртов Danone полностью повторяет их внешний вид, сохраняя историческую традицию. Компания по-прежнему производит только натуральные йогурты, состоящие из свежего молока и закваски с лакто- и бифидобактериями.

К 1942 году продукция Danone стала популярна и продавалась в продуктовых магазинах не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, Мексике и Бразилии. А в 1953 году Danone впервые выпустили новый вид продукта — йогурт с фруктовыми вкусами. Покупателям предлагали малиновый, лимонный, персиковый и тропический йогурты. Позже к ним добавились варианты с вареньем, гранолой и более жидкие — питьевые.

Бренд Danone отмечает свой 100-летний юбилей необычной акцией «Доброе утро, сосед!», в рамках которой угощает самых дружных соседей Беларуси вкусными и полезными завтраками. В последнюю неделю июня из всех поступивших заявок были выбраны самые сплоченные дворы, а с 2 по 7 июля специальная «Служба доставки полезных завтраков» приедет в Брест, Минск, Гомель, Гродно, Витебск и Могилев, чтобы угостить соседей-победителей йогуртами Danone и горячими напитками.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Для чего человеку лакто- и бифидобактерии?

- Выделяют витамин В12 - для кроветворения и образования эритроцитов.

- Ферментируют и расщепляют лактозу, которая поддерживает нужный уровень сахара в крови.

- Препятствуют образованию токсинов.

- Защищают слизистую кишечника, снижают шанс развития опухолей и эрозивно-язвенных процессов в толстом кишечнике.