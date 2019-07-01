Итожим II Европейские игры: 69 медалей, 540 млн на организацию

1. Наши взяли в полтора раза больше медалей, чем в 2015-м

Всего на II Европейских играх белорусские спортсмены выиграли 69 медалей: 24 золотые, 16 серебряных, 20 бронзовых. В итоговом зачете второе место. У России 109 (44, 23, 42) наград, у Украины - 51 (16, 17, 18). Перед стартом спортивные чиновники негромко говорили, что было бы хорошо превзойти показатель 4-летней давности. На I Европейских играх в активе белорусов было 43 медали (10, 11, 22). Причем в Баку-2015 было 30 видов спорта, на II Европейских играх - 15. И еще интересно сравнить медальные зачеты I и II игр.

Тогда первой тоже была Россия (164 медали), а вторым - хозяин игр Азербайджан (56). Наши тогда были лишь седьмыми, впереди еще оказались Италия, Франция, Великобритания, Германия. Просматривается тенденция, что хозяин игр становится вторым. Что и закономерно, наши сейчас во всех видах выставляли сильнейшие составы, так сделали не все.

Еще можно вспомнить медальный зачет Олимпиады-2016, если оставить только европейские страны: выше нас были 19 команд (если не считать Азербайджан и Казахстан).

Боксер Дмитрий Асанов с золотой медалью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баскетбол 3x3. Мужская сборная Беларуси выиграла бронзу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баскетбол 3x3. Женская сборная Беларуси выиграла бронзу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Общая радость баскетболистов и их близких.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония закрытия Европейских игр в Минске в 25 кадрах

2. Новый формат легкой атлетики вызвал споры

«Динамичная легкая атлетика» (DNA) - так назывался новый формат, в котором проходили соревнования на Европейских играх. Они состояли из серии матчей в девяти дисциплинах (сокращенный вариант), в зависимости от результатов, легкоатлеты приносили своим сборным очки. Индивидуальные медали разыграли в первый день квалификации, а дальше были командные четвертьфинал, полуфинал, финал. Поначалу спортсменам не понравился формат: атлет, выступающий в более позднем матче, уже знал результаты конкурентов, получается, находился априори в более выгодном положении. К тому же у бегунов мог изменяться ветер, что влияет на скорость. Хоть формат DNA, как утверждается, придумали для интереса зрителей, вряд ли он будет часто практиковаться на высоком уровне.

Можно порадоваться за наших спортсменов: 3 золота и 3 серебра в индивидуальных стартах, плюс командное серебро - больше, чем у других сборных. Особенно радостно за Татьяну Холодович - в одной из попыток она метнула копье на 67 м 22 см. С таким показателем на Олимпиаде-2016 она стала бы первой. У остальных результаты в сравнении с мировыми не столь высокие. Осенью в Катаре пройдет чемпионат мира, пусть там у нас будет такой же медальный урожай.

3. Наши гребцы по-прежнему в топе

Первое место в своем зачете и у сборной по гребле на байдарках и каноэ: 10 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые). У Венгрии - 9 (4-5-0), у Германии - 6 (1-3-2).

Гребцы на глазах у президента подтвердили свой уровень: «Трибуны делают свое дело»

Особенно ценно, что у соперников были практически оптимальные составы. Марина Литвинчук и Ольга Худенко выиграли по 4 медали (два золота, серебро, бронза). Ольга Худенко в индивидуальном заезде (а еще в паре с Мариной Литвинчук) опередила Дануту Козак, 5-кратную олимпийскую чемпионку и 14-кратную чемпионку мира. Вы бы видели эмоции Ольги!

4. Польская теннисистка без части руки смогла завоевать медаль

Мы увидели не только розыгрыш медалей, но и истории спортсменов, которые поражают и вдохновляют. На турнире по настольному теннису бронзу в командном женском турнире выиграла 29-летняя полячка Наталья Партыка, у которой с рождения нет предплечья. У нее пять золотых медалей Паралимпиады, и она также выступает среди обычных спортсменов (три Олимпиады), входит в топ-50 мирового рейтинга, в ее активе две бронзы и серебро чемпионата Европы.

Наталья Партыка на Европейских играх выиграла бронзу. Фото: Remy Gros/ittf.com

- Мои родители всегда бросали меня в «глубокую воду», хотели, чтобы я научилась делать все сама, - рассказывала теннисистка для niepelnosprawni.pl. - Не помогали, не прыгали вокруг меня и давали время на то, чтобы я могла сделать что-то самостоятельно. Это продолжалось иногда долго, но я находила способ делать что-то по-своему. Например, подруги моей мамы вспоминают, что их сердца были разбиты, когда увидели, что я, будучи маленькой, не могла с чем-то справиться, а мама запрещала мне помогать. Я не могла развернуть обертку от конфет, они пытались помочь, но мама сказала нет, потому что я сама должна была справиться. И благодаря тому, что родители не дышали на меня, не дули, я стала независимой. Я лазила по деревьям, по перекладинам для выбивания ковров, ездила на велосипеде и быстро научилась завязывать ботинки.

Также на турнире по настольному теннису бронзу выиграла 55-летняя китаянка Ни Сялянь, которая с 1991 года представляет Люксембург.

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Золото чемпионата мира она выигрывала еще в 1983 году! Сейчас она выступает на турнирах выборочно, экономя силы. Третье место на Европейских играх дало ей право выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Кстати, самая возрастная участница игр, 61-летняя Светлана Зильберман (урожденная Белясова), которая родилась в Могилеве, а сейчас выступает за Израиль, в том числе в миксте со своим 30-летним сыном. Самой юной стала 14-летняя гимнастка из Украины.

5. Политические демарши

Говорят, спорт вне политики, но это только красивый девиз. Например, в Минск на церемонию открытия приехал президент Сербии Александр Вучич, но в итоге на мероприятие он не пошел, так как там среди всех делегаций шла и команда Косово. Сербия не признает это государство, и такое демонстративное поведение на спортивных мероприятиях не редкость. Покидал ложу и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, он вернулся, когда спортсмены из Косово исчезли из поля зрения. На церемонии закрытия представительство глав государств было более внушительным: президенты России, Таджикистана, Армении, президент МОК. Обошлось без политических демаршей.

На церемонию закрытия приехали президенты России, Армении, Таджикистана, глава МОК Томас Бах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6. Волонтеров внесут в банк данных

Олимпийский чемпион Рио-2016 в прыжках на батуте Владислав Гончаров подтвердил свой уровень и стал первым в одиночных прыжках. Он же сказал, что организация Европейских игр в Минске и Олимпиады в Рио - небо и земля. Нахваливали прием и гости. Вряд ли стоит сомневаться в их словах, для гостей мы всегда готовы отдать все и немного больше. Большая роль в организации мультиспортивного форума 8000 волонтеров, которые помогали сориентироваться на объектах, да и вообще оказывали всю посильную поддержку. Работали они бесплатно, только питались за счет организаторов. Им также оставили на память экипировку Европейских игр. Александр Лукашенко поручил создать банк данных волонтерского движения, чтобы использовать этот опыт на благо страны: «Мы не можем потерять восемь тысяч человек, которые два года готовились к этому событию, которые научились оказывать первую помощь и поддержку, которые знают много языков».

Подсчетом туристов, приехавших по билетам на Европейские игры, пока занимаются специалисты, но вряд ли это будет 30 тысяч, о которых говорили перед стартом. Впрочем, мало кто ожидал толпы иностранных болельщиков, как на том же чемпионате мира по хоккею в 2014 году. Ведь в программе игр не было таких видов спорта, у которых есть такая активная база болельщиков, готовая ездить за своими командами по миру.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун для sputnik.by сообщил, что по состоянию на 24 июня в Беларусь по билетам II Европейских игр въехали 4686 человек.

7. На призовые спортсменам уйдут 413 тысяч долларов

На медали на Европейских играх нашим атлетам обещали такие вознаграждения: за золото - 10 200 рублей, за серебро - 6375 рублей, за бронзу - 4080 рублей. Учитывая, что несколько медалей выиграли команды, то на призовые уйдет около 845 тысяч рублей (около 413 тысяч долларов). Для сравнения: на призовые за Олимпиаду-2018 ушло 825 тысяч долларов, за Игры-2016 - 800 тысяч, за в Сочи-2016 - 800 тысяч долларов.

Министр финансов Максим Ермолович отметил, что на организацию Европейских игр потрачено 540 миллионов рублей (около 270 миллионов долларов), из них 266 миллионов рублей из бюджета, остальное - спонсорская помощь предприятий и кредиты Банка развития.

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