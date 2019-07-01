Надежда Скардино: «Лукашенко дважды просил меня и Домрачеву вернуться в биатлон»

В интервью «Матч ТВ» биатлонистка рассказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко просил ее вернуться в биатлон. Напомним, она ушла из большого спорта летом 2016 года.

— Часто с Дарьей Домрачевой общаетесь?

— Если учитывать, что у Даши семья и она занята, а я постоянно езжу в разные страны, то часто.

— Не обсуждали с ней тему возвращения в спорт?

— Мы разговаривали про разные спортивные моменты, но не обсуждали возобновление карьеры, потому что каждый из нас принял осознанное решение.

— У вас за этот год мыслей таких не возникало?

— Не было. В данный момент у меня еще есть какие-то планы, которые несовместимы со спортом. Я как спортсмен полностью реализовалась, добилась того, чего хотела. Главная цель всегда — Олимпиада. Это нужно было бы еще четыре года работать. В моем возрасте уже сложно настроиться на такой срок. Не было в тот момент мотивации, чтобы продолжать. Без мотивации спорт — ничто.

— Правда, что вас с Домрачевой просил вернуться Александр Лукашенко?

— Да, было. Это произошло на встрече. Второй раз — на соревнованиях по биатлону в городе. Тогда он об этом снова говорил. Мы ему объяснили причины, по которым закончили. Они были довольно веские.

Александр Лукашенко: «Сказал Домрачевой и Скардино, что им надо возвращаться в биатлон»

Надежда Скардино отметила, что как спортсменка она раскрылась именно в Беларуси:

– Никогда не думала, что стану биатлонисткой, именно сильной спортсменкой. Не узнаю, увидела бы биатлон как спорт в Санкт-Петербурге. Как лыжница я бы точно таких результатов не добилась. Скорее всего, через год я бы ушла из спорта. Я ушла из России не потому, что у меня был какой-то конфликт. Мы решили вместе с моим тренером. Поэтому не могу сказать, что мои медали могли бы оказаться в России.

Россия - большая страна, где много спортсменов. На этапе Кубка мира только шесть мест, а одинаковых спортсменов, допустим, двадцать. Часто хотят видеть результат здесь и сейчас.

В Беларуси есть небольшое преимущество у биатлонистов. Здесь их не так много, поэтому их выращивают, держат, пытаются сохранить, не разбрасываются. Если у человека травма или он ушел в декрет, то стараются его вернуть. Это плюс для спортсменов среднего уровня, какой я считала себя.

Я никогда не была биатлонисткой в России, поэтому не могу сопоставить себя с ними. Могу только с лыжницами. Там конкуренция огромная. Не всем хватает места, – сказала Скардино.

Также биатлонистка рассказала про отношения со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером и откровенную фотосессию с его участием.

Надежда Скардино встречается со швейцарским биатлонистом, который разделся для фотосессии

– Как у вас после завершения карьеры с личной жизнью?

– Все прекрасно. Сейчас могу уделить ей больше времени. Меня это радует.

– Вы до сих пор встречаетесь со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером?

– Да, все хорошо. Планируем создать семью через какое-то непродолжительное время.

– Вы познакомились с ним в Пхенчхане?

– Да, после олимпийской медали в эстафете знакомая девочка из Санкт-Петербурга позвала на дискотеку. Надо было развеяться. Олимпиада - это напряженный момент, даже после медалей. Прошло последнее соревнование, и я понимала, что надо побыть и туристом в Корее. Поехали. И на дискотеке познакомилась с Мартином. До этого я его не зала, а он - да. Так срослось.

– Почему ваш роман журналистам сдал Михаэль Реш?

– Это его друг. Когда мы у него спрашивали, он ответил: «А что здесь такого?» У нас мало говорят о личной жизни, не хотят смешивать ее и спорт. У них другое восприятие.

– Где вы планируете с ним жить? Не думали об этом?

– Конечно, думали. Обычно где живет муж, туда и переезжает жена. Хотя бывает по-разному. Он там работает. Поэтому правильнее будет жить там.

– Как вы отреагировали на голую фотографию швейцарской сборной в инстаграме?

– Он мне прислал один из снимков. Я посмеялась, хотя сказала, что у нас бы восприняли это неоднозначно.

У них другое психологическое отношение к спорту — это больше хобби, хотя физических сил они отдают не меньше. Они чувствуют себя свободнее в спорте психологически, на мой взгляд.

Мои подруги посмотрели фотографию, им понравилась сборная Швейцарии. Никто ничего плохого про фотографию не сказал.

Я отреагировала с юмором. Спросила: «Вы собираетесь выкладывать это фото?» Он ответил: «Не знаю, если парни решат». Для меня это не было чем-то из ряда вон