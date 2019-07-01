Дочь священника Бурыкина: «Какой смысл мне врать? Чтобы потом каждый тыкал пальцем: ее насиловал отец...»

В отношении «батюшки со свастикой» из Гатово Константина Бурыкина возбудили новое уголовное дело - за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Как сообщила Генпрокуратура, показания против Бурыкина дает его 20-летняя дочь. Александра Бурыкина рассказала TUT.BY о том, что с ней делал отец и почему она решилась заявить на него в милицию.

Напомним, Константин Бурыкин - скандально известный священник, настоятель прихода в Гатово, который прославился татуировками со свастикой и симпатией к «Русскому национальному единству», отбывает сейчас наказание в тюрьме. Его судили за хранение огнестрельного оружия. О том, что священник бил и насиловал дочь, рассказала она сама, когда стало известно о новом уголовном деле.

- Я была вся в слезах, когда во время пресс-конференции заместитель генерального прокурора рассказал: потерпевшая - это я. Как мне дальше жить? И раз уже все известно, пусть люди знают правду, - говорит девушка. - Понимаете, я хотела его простить, думала, мы сможем жить как нормальная семья. Когда поехала к нему на свидание на Володарку, он на коленях и в слезах просил прощения за то, что избивал: «Я понял, как тебя унижал, сам теперь знаю, что это такое». Он был очень худым, такой несчастный взгляд — и я поверила: он изменился, наконец-то у меня будет нормальный папа — как во всех семьях. Даже набила татуировку «дочь за отца». Тогда я была уверена: о насилии не расскажу никому в жизни, даже мужу.

Девушка говорит, что Бурыкин бил и запугивал ее с раннего детства, а сексуально использовать стал с 13 лет.

- Я всю жизнь боялась отца, не могла сказать ему «нет» в элементарных вещах, например, отрастить волосы или перекрасить их в другой цвет. Отец даже вел мою страницу во «ВКонтакте»! И даже в колонии продолжил раздавать команды, - рассказывает Александра.

Побои на лице девушки видели ее друзья - Александра присылала фотографии с кровавыми синяками. Но в дела семьи никто не вмешивался.

- В 16 лет у меня появился парень. Узнав об этом, отец до крови избил меня шнуром, а с молодым человеком устроил разборки, - вспоминает Бурыкина.

Александра боится огласки ее истории, но еще больше боится деспотичного отца, который после тюрьмы грозил ей расправой. Фото: соцсети.

Когда отец сел в колонию, у девушки испортились отношения с женой священника Ольгой. Мачеха, рассказывает Александра, в конечном итоге выгнала ее из дома. Женщина написала о ссоре и потасовке с падчерицей в письме Бурыкину. И тот ответил Александре так, что девушка поняла - идеальной семьи не будет, и когда отец выйдет из тюрьмы, насилие продолжится.

- Нашу ссору отцу она преподнесла так, будто я во всем виновата, первая напала на нее, и вот какое письмо получила из колонии. Отец пишет, что я негодяйка, тварь, а дальше: «За то, что подняла свои поганые руки на маму, я спрошу с тебя физически», - цитирует Александра.

Друзья девушки ей верят. Говорят, им и раньше казалось странным, что дочь и отец ночуют в одном номере на соревнованиях (девушка занималась пауэрлифтингом, а отец был ее первым тренером). К дочери при этом Бурыкин никого не подпускал, а девушка часто выглядела подавленной. Мачеха же считает, что за девушкой кто-то стоит, и ее рассказы о насилии - актерство.

- Оля снова захотела встретиться, спрашивала, зачем я написала заявление. Неужели непонятно? Почему отец всегда на лето всех отправлял на родину к Оле, а дома оставлял только меня? Почему закрывал двери в комнату, когда делал мне «массаж»? Для чего ездил со мной на все соревнования? Еще во время первого обыска в квартире нашли фаллоимитаторы, вибраторы Оли и отца, а те «игрушки», которые он дарил мне, милиция не увидела, этот чемоданчик лежал под подушкой на двухъярусной кровати. Готова хоть сегодня пройти детектор лжи! Какой смысл мне врать? Никогда бы в жизни не пошла на такое, чтобы потом каждый тыкал пальцем: ее насиловал отец. Зачем мне портить репутацию? Многие люди закрывали глаза на то, что нас бил отец, боялись идти против священника. Такое чувство, что у него было несколько личностей, он делал как хорошее, так и много плохого. Одна из родственниц Оли сказала: «Саша, что ты натворила! Люди узнают и откажутся помогать». Я думаю, их волнуют только деньги, - отвечает на обвинения во лжи Александра.