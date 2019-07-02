«Урожай смородины пропадает». В деревне на Гомельщине не собирают ягоду из-за низких закупочных цен

Для сельчан лето - это возможность заработать на дарах природы, отложить деньги или сделать большую покупку. Почти единственная возможность! Вот и в деревне Турск под Рогачевом десятки семей ждут начала июля, чтобы продать урожай, о котором так долго заботились - красную смородину. Но люди взволнованы - ягода созрела, а сдавать ее некому.

- Каждый год сдавали большие объемы красной смородины, даже приезжали из Витебска брали, и все были довольны. А сейчас глухо. Приезжала машина из райпо - принимали по 40 копеек за кило. Это же бесценок! За такие деньги люди даже не будут садиться ягоду собирать. Вот и получается, что урожай пропадает! - рассказали KP.BY сельчане.

Мы дозвонились в местный сельсовет, и там заверили: волноваться не стоит, ситуация под контролем.

- Постоянно созваниваемся с представителями Могилевского облпотребсоюза. Они хотели уже приехать, но поскольку люди ягоду еще не собирали, договорились, что машина будет в Турске после праздников, 4 июля, - ответил председатель Александр Кончиц.

В облпотребсоюзе нам подтвердили: действительно, машину отправят в соседнюю область в четверг. Скупать смородину планируют примерно по 60 копеек за килограмм.

- Ведь нужно ориентироваться на дальнейший сбыт, чтобы получить хотя бы минимальный доход, - объяснили в облпотребсоюзе.

В Турске ответили, что по такой цене готовы сдавать красную смородину, хотя предприниматели в прошлом году предлагали больше. Ожидается, что закупать ягоду в деревне будет и Гомельской облпотребсоюз.