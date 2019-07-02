«Руки потом четыре раза помыли». Девочка из Слонима собрала под окнами своего подъезда почти тысячу окурков

Видео о том, как 9-летняя Анастасия Маркач из Слонима Гродненской области собирает под окнами нескольких подъездов своей многоэтажки окурки, уже несколько дней обсуждает вся страна. 2700 штук - таков итог этого импровизированного рейда! Только под своим подъездом Настя нашла около тысячи сигарет. Найденные окурки девочка пересчитала, аккуратно разложила в пакеты и у дверей подъезда приклеила их вместе с объявлением: в нем девочка призывает жильцов поставить у себя на балконе пепельницу и стать культурным человеком. Весь процесс Анастасия вместе с мамой сняла на видео и выложила два ролика на Ютьюб.

- Настя давно мне говорила: «Хочу быть блогером, давай снимать видео», - говорит мама Насти Юлия Маркач. - Мы с ней часто гуляем на улице, видим вокруг кучу мусора. Я предложила первое видео снять об этом - дочка загорелась. Снимали все экспромтом на телефон, никакого сценария у нас не было, Настя просто говорила все, что видела.

Сигареты у первого подъезда Настя собирала не одна: помогала подружка и мама. Все вместе справились с задачей примерно за полтора часа.

Найденные окурки девочка пересчитала, разложила в пакеты и написала обращение к соседям. Фото: личный архив

- Поначалу работали щипцами, но потом решили, что это будет очень долго, собирали просто руками. В комментариях в интернете некоторые возмущались: мол, это же негигиенично, но я считаю, что микробов на этих сигаретах не больше, чем на компьютерной мышке - ничего страшного нет. Мы потом пришли домой и четыре раза помыли руки.

Чтобы смонтировать видео, Юлия скачала первую попавшуюся программу - в ней быстро «склеила» все 15 коротких видео, нажала «сохранить» и выложила ролик на Ютьюб. Через два дня Настя с мамой вышли посмотреть, много ли окурков под другими подъездами, и собрали еще около 1700.

- Тогда даже у меня спина заболела убирать. Настя тоже устала, но я ей сказала: хочешь быть блогером - нужно доводить дело до конца. Когда шли собирать, решили, разве что пару десятков окурков найдем. О таких больших количествах даже не думали.

- Унас уже есть планы на следующие видео: если снимать ролики, то только на различные проблемные темы, - Настя и ее мама Юлия решили наглядно показать жильцам своего дома, какое количество окурков летит из их окон. Фото: личный архив

На канал Насти за несколько дней подписались 290 человек, у первого ролика уже 28 тысяч просмотров.

- Дочка радовалась, когда у нее 15 подписчиков было, а сейчас так вообще! У нас уже есть планы на следующие видео: если снимать ролики, то только на различные проблемные темы, чтобы все эти проблемы решались. Например, о том, что у нас в Слониме некуда выйти с ребенком - нет ни кафе детских, ни заведений.

Большинство комментариев под видео - положительные, пользователи хвалят девочку. Но есть и те, кто упрекает маму: мол, зачем заставлять ребенка собирать мусор, это же неприятно!

Настя мечтает стать блогером. Фото: личный архив

- Она сама была не против. Тем более ребенка нужно учить отличать, что хорошо, что плохо. Чтобы она понимала: пока ничего не сделаешь сам - ничего и не изменится. Мне кажется, и люди должны задуматься: надеюсь, после нашего видео многим будет стыдно выбрасывать мусор. Я вместе с дочкой открыла для себя способ, как делать мир лучше.

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«Привлечь к ответственности удается только 20% нарушителей»

Как можно наказать соседей, которые курят в подъезде или выбрасывают окурки на улицу?

- Прежде всего, нужно узнать, из какой квартиры сосед и как его зовут. Можно снять фото или видео, как он курит в подъезде или выбрасывает мусор из окна, но положить эти материалы в основу доказательств нельзя. Лучше всего, если найдутся свидетели, например другие соседи, - говорит Марина Пинчук, заместитель начальника отдела организационно-кадровой и правовой работы МГЖХ Минска.

Дальше нужно идти в свое ЖЭУ или товарищество собственников и писать заявление. К сожалению, такие нарушения сложно доказать - чаще всего свидетелей нет, а предполагаемый нарушитель просто отказывается открывать дверь сотрудникам ЖЭУ, которые приходят его опросить. Привлечь к ответственности удается только 20% тех нарушителей, на которых жалуются соседи. Их наказывают штрафом - вплоть до 765 рублей. Такой же штраф грозит человеку, который выбрасывает окурки из окна.

Кстати, с 27 июля сотрудники ЖЭУ больше не смогут составлять протоколы по таким правонарушениям – этим будет заниматься милиция. Механизм тот же – фиксируете данные нарушителя, заручаетесь поддержкой свидетелей и приходите с заявлением в правоохранительные органы.