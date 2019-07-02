Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении совладельца аккумуляторного завода в Бресте

Комитет госбезопасности возбудил уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь за получение и дачу взятки. Фигурантами дел стали Виктор Лемешевский, директор ООО «ПАК-управление», Светлана Лемешевская, главный бухгалтер ООО «Белинвестторг-Сплав», Сергей Охремчук, бывший директор «Белинвестторг-Сплав», а теперь начальник отдела технического развития, Иван Покислюк, замдиректора ООО «Белинвестторг-Сплав».

Этих людей 1 июля заключили под стражу. Расследование по поручению президента Александра Лукашенко будет вести Генеральная прокуратура.

- Также по инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства, - дополняют в отделе информации Генеральной прокуратуры Беларуси.

Предприниматели тоже заключены под стражу.

Кроме этого в Генпрокуратуре отметили, что будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц и государственных органов.

В ЧЕМ ДЕЛО?

В Брестском районе в Свободной экономической зоне в районе аэропорта построили завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр». Он входит в структуру «Первой аккумуляторной компании» (1AK-GROUP), которой управляет бизнесмен и член совета по предпринимательству при президенте Виктор Лемешевский.

Завод возвели несмотря на протесты брестчан и жителей пригорода: до ближайшей деревни от завода около 800 метров. Противники завода боятся опасного производства и не верят в то, что выбросы свинца составят всего 3 кг, как заявляет завод. Говорят, что подобные производства в мире дают сотни килограммов вредных выбросов.

Тот самый свинец, с которым не хотят мириться брестчане и жители пригорода.Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестчане почти полтора года протестовали против аккумуляторного завода, писали письма во все инстанции, собирали подписи, каждое воскресенье выходили на площадь. Кроме этого, как говорили сами активисты, они проводили собственное расследование - проверяли инвестора на чистоплотность.

Так стали публичными сведения о том, что в 2015 году ООО «Белинвестторг-Сплав» - еще одно структурное подразделение 1AK-GROUP, которое занимается плавкой свинца для производства аккумуляторов - не утилизировало должным образом вредные отходы. Предприятие заключало договор на вывоз 8 тысяч тонн свинца с ИП Рудским, но он и ИП Жукович хранили свинцовую золу на площадке в Зеленом Бору в Ивацевичском районе. В отношении предпринимателей тогда завели уголовные дела, а «Белинвестторг-Сплав» по настоянию активистов только в 2018-2019 занялся ликвидацией свалки опасных отходов.

Запуск скандального завода несколько раз переносился.Фото: Оксана БРОВАЧ

В июне инициативная группа противников завода встретилась с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. Ранее на брифинге он заявлял, что завод не будет работать, если будут выявлены нарушения экологического законодательства. На встрече с активистами губернатор пообещал разобраться в ситуации и изучить материалы, которые они собрали. Через несколько дней облисполком приказал приостановить строительство завода, хотя там уже велись пусконаладочные работы.

Руководство аккумуляторного завода все это время убеждает местных жителей в том, что производство будет инновационным, экономически выгодным и максимально безопасным. Люди в это не верят. Запуск завода уже несколько раз переносился.

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