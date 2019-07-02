2019-07-02T10:06:14+03:00
Минск
КП Беларусь

Таким будет парад на День Независимости: 10 фото с генеральной репетиции

Вечером 3 июля в Минске пройдет парад на День Независимости Республики Беларусь
Поделиться:
1 июля прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости Беларуси.1 июля прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Репетиция прошла по пр. Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция прошла по пр. Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые в парадном строю можно будет увидеть знамена партизанских формирований времен войны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые в парадном строю можно будет увидеть знамена партизанских формирований времен войны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в параде примут участие более 5 тыс. военнослужащих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в параде примут участие более 5 тыс. военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялась генеральная репетиция парада, Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялась генеральная репетиция парада,Фото: Павел МАРТИНЧИК

В составе механизированной колонны пройдут более 280 единиц колесной и гусеничной техники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В составе механизированной колонны пройдут более 280 единиц колесной и гусеничной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пролет современных боевых самолетов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пролет современных боевых самолетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парадный расчет женщин-военнослужащих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парадный расчет женщин-военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3 июля в районах Минска пройдут около 80 праздничных мероприятий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

3 июля в районах Минска пройдут около 80 праздничных мероприятий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялась генеральная репетиция парада, Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялась генеральная репетиция парада,Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019-го: россияне прилетят на самом тяжелом боевом самолете в мире

После двухлетнего перерыва парад на День Независимости в Минске 3 июля 2019 года снова пройдет с участием российских «символов холодной войны» (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
3 июля минское метро изменит график работы
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: сердце ребенка остановили на 3 часа
Европейские игры: фан-зоны посетили 450 тысяч человек, съели 30 тонн драников
Буря свалила в Гомельской области 318 деревьев
Виктория Азаренко: Если бы я приводила сына на корт, то нервничала бы больше обычного
Ураган в Гомеле: ветер вырвал с корнем деревья, бросил на машины кровлю и беседку
МЧС: За сутки нашли в лесу 5 человек - все пенсионеры. Еще одного мужчину пока ищут
«Оформили симку, а пришла задолженность по кредиту за телефон»: мошенничество в Старых Дорогах
В Мостах поймали черного копателя, который еще модифицировал старое оружие для браконьеров
Минская билетерша украла из кассы 5 тысяч рублей
Макей: Доля туризма в ВВП - 2%, но может вырасти в пять раз
Лишенный родительских прав минчанин украл дочку и $100 тысяч долларов и скрывался за границей
В Рогачевском районе лесник нашел в реке бивень мамонта
Россиянин забрал $100 из найденного кошелька и отдал пустой кошелек оператору автозаправки
Двое рабочих Гомельского химзавода пострадали при воспламенении серы
У жителя Мостовского района нашли тротил и снаряды
Россияне продали 86-летнему пенсионеру посуду и бензопилу и обокрали его
В Климовичах пьяный водитель сбил 7-летнего мальчика и скрылся
Душераздирающее фото: грустный Лесик уходит в свой сказочный лес
Курс евро упал на торгах 1 июля
Сегодня жара, а в конце недели осень: плюс 15 и дожди
Писал сценарии для педофилов: минчанина будут судить за детское порно
Не потерять 8 тыс. человек: Лукашенко поручил создать банк данных волонтеров
На Донбассе убили белоруса, который незаконно воевал за ДНР
Россиянин утонул на рыбалке в Житковичском районе
В Гомеле начали строить «МакДональдс»
Центр Минска перекроют 1 июля из-за репетиции парада