Таким будет парад на День Независимости: 10 фото с генеральной репетиции

Репетиция прошла по пр. Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые в парадном строю можно будет увидеть знамена партизанских формирований времен войны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в параде примут участие более 5 тыс. военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялась генеральная репетиция парада,Фото: Павел МАРТИНЧИК

В составе механизированной колонны пройдут более 280 единиц колесной и гусеничной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пролет современных боевых самолетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парадный расчет женщин-военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3 июля в районах Минска пройдут около 80 праздничных мероприятий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялась генеральная репетиция парада,Фото: Павел МАРТИНЧИК

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