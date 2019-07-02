Таким будет парад на День Независимости: 10 фото с генеральной репетиции
Репетиция прошла по пр. Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Впервые в парадном строю можно будет увидеть знамена партизанских формирований времен войны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Всего в параде примут участие более 5 тыс. военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске состоялась генеральная репетиция парада,Фото: Павел МАРТИНЧИК
В составе механизированной колонны пройдут более 280 единиц колесной и гусеничной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пролет современных боевых самолетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Парадный расчет женщин-военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК
3 июля в районах Минска пройдут около 80 праздничных мероприятий.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске состоялась генеральная репетиция парада,Фото: Павел МАРТИНЧИК
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