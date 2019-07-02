Дедушкина гимнастерка усыпана орденами и медалями

Наш дедушка, Витько Марьян Данилович, родился 2 июля 1918 года в г. Минске. 22 июня 1941 года он получил диплом об окончании учебы на географическом факультете Белгосуниверситета. А уже 25 июня вместе с беременной женой и тещей эвакуировался в г. Красноусольск Башкирской АССР. Там он до октября работал учителем географии в школе №1. Осенью 1941 года у дедушки родился сын, а его призвали в Красную армию и зачислили в Ижевскую авиашколу №15. Затем перевели в Гурьевское военно-пехотное училище Южно-Уральского военного округа. После его окончания он поступил в распоряжение командования Сталинградского фронта и назначен на должность командира минометного взвода.

После окончания Сталинградской битвы и реорганизации Сталинградского фронта дедушка воевал вначале на Южном, а затем на 4-м Украинском фронтах в должностях: командир взвода, заместитель командира роты, а с мая 1943 года - командир минометной роты 1-го стрелкового батальона 1271-го стрелкового полка 387-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Котельниковым, на Донбассе (на «Миуссфронте»), под Мелитополем (на реке Молочной), в боях за Крым (на Перекопе). За участие в боях на Донбассе, увенчавшихся освобождением этого важного района страны и прорывом наших войск к реке Днепр, дедушка в сентябре 1943 года был награжден орденом «Красная Звезда».

В ноябре 1943 года Марьян Витько был направлен на учебу в Батальон усовершенствования офицерского состава (БУОС) 4-го Украинского фронта. В декабре 1944 года назначен командиром 1-го Горнострелкового батальона 903-го стрелкового полка 242-й горнострелковой дивизии. Участвовал в прорыве «линии Аркада» в Карпатах, в боях за города Прешов, Кошице, Моравская Острава и др. в направлении Праги. За бои в Карпатах дедушка в апреле 1945 года был награжден орденом «Красного Знамени». В День Победы, 9 мая 1945 года, после жестоких боев в районе города Пардубице 242-я дивизия вышла к Праге.

Дедушка был дважды (в апреле 1945-го и 2 мая 1945-го) легко ранен, контужен, но после краткосрочного лечения в медсанчасти полка вновь приступал к исполнению обязанностей командира батальона. Демобилизовался в ноябре 1945 года. Марьян Данилович ушел из жизни 3.08.1992 г. Он отец двоих детей, имел пять внуков, а сейчас у него уже есть 10 правнуков.

После демобилизации Витько Марьян Данилович продолжал активно трудиться, проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в духе беспредельной преданности и любви к Родине. Был награжден многими памятными юбилейными медалями, а также Почетными грамотами Президиума Верховного совета БССР.

Боевые награды: ордена «Красной Звезды» и «Красного Знамени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Почетный знак «25 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне.

Памятные юбилейные медали:

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 гг.»

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 гг.»

«СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 гг.»

«50 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР», «60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР», «70 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР», «ВЕТЕРАН ТРУДА», «Почётный Знак Советского комитета ветеранов войны».

Он навсегда останется в нашей памяти.

Внуки (по старшинству):

Витько Владимир

Калиновский Вадим

Витько Валентина

Калиновский Юрий

Витько Виталий

Г. Минск.

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