Какою бы вы были красивой парой…

Они смотрят на меня со старой фотографии. Такие молодые, веселые, озорные, а поэтому кажется почти нереальным, что вот уже много лет их нет на этой земле. Они - это моя любимая мамочка Анна Семеновна Глазовская и ее первый муж Федор Киселев.

До войны мама преподавала русский язык и литературу в д. Тупичин. Там она познакомилась с учителем химии Федором Киселевым. Оба красивые, молодые, они полюбили друг друга. За день до свадьбы случилась беда (вот уж, действительно: погибнешь ты, дева, в день свадьбы своей). Федор проводил в классе опыты с бертолетовой солью, колба взорвалась и ему оторвало кисть левой руки и два пальца на правой. Свадьбу пришлось отложить, но потом она все равно состоялась.

21 июня Федора приняли в партию, а 22-го началась война. Потянулись мрачные дни оккупации. Через некоторое время мама и Киселев встретились с офицером Павлом Клецко, бывшим секретарем Антопольского райкома партии Титом Субботиным и капитаном Михаилом Скандиновым, которые организовали отряд «За Советскую Беларусь». Учителя установили с ними тесную связь, рискуя жизнью, передавали в лес одежду, продукты, соль. Мама вспомнила, как брала большую корзину, клала туда яйца, хлеб, сало, а в потайных местах прятала медикаменты, патроны, сверху сажала своего маленького сына Борисика. Немцы обычно покупались на женщину с маленьким ребенком, забирали все продукты, ну а остальное таким образом переправлялось партизанам. И таких опасных «путешествий» в то время у нее было немало. Вскоре партизаны особенно активизировались: пустили под откос вражеский эшелон с техникой, сожгли спиртзавод и мельницу, которые немцы только что отстроили. Испуганные бургомистр и полицейские удрали в районный город Костюковичи.

Решили так: мама с маленьким сынишкой поедет к родителям в д. Белая Дуброва, Федор пойдет с отрядом. Перед отходом он рискнул пробраться в Костюковичи для встречи со связным. И здесь его арестовали. Несколько дней пытали гитлеровцы Киселева. Но он никого не выдал. Фашисты расстреляли его.

Мама же, живя у родителей, по-прежнему поддерживала связь с партизанами. А в сентябре 43-го деревню освободила Красная армия.

Это было страшное, жестокое время, но моя маленькая мама (рост 150 см, размер обуви 34) сумела противостоять ему и, конечно же, боялась, но делала все для того, чтоб ее дети жили свободными.

И опять я смотрю на старую фотографию. И опять вспоминаю. И опять плачу. И мысленно говорю: «Родные вы мои! Люблю вас и помню о вас навсегда».

P.S. Были фотографии, документальные материалы, но в 1954 году в деревне случился большой пожар: наш дом сгорел полностью и ничего не удалось вынести и сохранить.

Ольга Маслова, г.Могилев

Партнер проекта - Ассоциация белорусских банков.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!