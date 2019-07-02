2019-07-02T11:20:17+03:00
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Готовь, как Джейми Оливер и Юлия Высоцкая: кулинарные книги, без которых не обойтись на кухне

«Комсомолка» выпустила 4 кулинарные книги с подробными и доступными рецептами и яркими фотографиями
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«Острая подача. Как готовить острую еду и не потерять всех друзей»

Хотите порадовать родных и удивить гостей? Узнайте первыми, как приготовить выразительный салат из свеклы с имбирем, бодрящие жаркие щи с ботвой, огонь-котлеты и куриные сердечки в травах. А на десерт - шоколадный мусс с перчинкой или авокадо в малиннике!

В этой книге есть все, что нужно знать, про то, как готовить острые блюда, без ухищрений и сложной техники. Парад специй, лихие рассолы, острая еда, эффектная и без вредных привычек!

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«Лёгкие на подъём. Яркие рецепты для похудения»

Полезная книга для всех, кто хочет похудеть! Автор книги, блогер @vorobey_pp знает про аппетитную еду без калорий почти всё. За это её и любят полмиллиона подписчиков в Instagram, которые вместе готовят, худеют и радуются легкой жизни. А какой еще может быть жизнь, если на завтрак сырная лепешка (190 ккал) и шоколадные вафли (196 ккал), на обед фаршированная куриная грудка (135 ккал) и жульен (128 ккал), а на десерт брауни (150 ккал) или медовик (162 ккал)?

Автор книги не скрывает, как похудела на 22 кг, продолжая питаться вкусно и разнообразно. Из книги вы узнаете чем заменить сахар, как приготовить цельнозерновую муку дома и из чего сделать соус, с которым можно съесть все на свете, не опасаясь за фигуру.

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«Семейная кухня. Готовим для любимых и с любимыми»

Вкусные рецепты для всей семьи! Ваши любимые точно оценят баранину долгого томления, люля-кебаб, запеченные перцы в томатном соусе, суп-гуляш с индейкой, финский салат со свеклой и сельдью, воздушную творожную запеканку и оладьи на кефире, пиде с сыром и капустный пирог, пахлаву и булочки с корицей.

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«Тарелка молодости. Есть, жить, любить и оставаться молодыми»

Советы и рецепты, которые повернут время вспять! Из этой книги вы узнаете:

- самое актуальное об открытиях в области anti-age (омоложение и сохранение здоровья в любом возрасте). Еще никогда научная информация не была изложена таким доступным языком;

- поймете, что биохакинг - это не сложно и даже приятно;

- развеете мифы о сыроедении и голодании, узнаете, чем заменить сахар и как грамотно читать этикетки на продуктах.

Оставаться молодым, даже если вам 40+, - это красиво, модно, сексуально и здорово!

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