Вся честная музыка уже была написана 30 лет назад

Каждый четверг на радио «Легенды FM» выходит цикл передач об исполнителях и альбомах, в свое время изменивших музыкальную индустрию и закрепивших планку «хорошей музыки» для жителей советского и постсоветского пространства.

«Просветитель» - так за глаза называют автора и ведущего программы «История одного альбома» на «Легенды FM» Александра Овчинникова.

- Александр, сейчас наступило время «новой волны» - эфиры заполонили молодые артисты со своим видением «хорошей музыки». Выходят резонансные статьи на тему ушедшей эпохи музыкальных героев 90-х и 00-х. А тем временем у вас выходит успешный проект про музыкантов, шумевших в мире еще раньше - в 70 - 90х. Почему о них?

- Буду похож на дедушку, у которого раньше и жизнь была лучше, и девушки моложе. Но я с ностальгией вспоминаю время, когда в фонотеке среднестатистического молодого человека были записи «Машины времени», Pink Floyd, Deep Purple, Пугачевой, Дженезис, Антонова, Queen, Boney M, «Синей птицы», Nazareth - это только малая часть! Все потому, что в музыке многое было впервые: она была очень разнообразна, она была интересна музыкантам. Песни того времени были очень живыми, с огромным количеством прекрасных мелодий. Есть хорошее выражение - «честная музыка». Это было время такой музыки. Теперь же музыканты в основном перерабатывают то, что было написано ранее. Много ритма и речитатива. Музыка стала как будто конструктор. Все меньше групп, которые никого не напоминают.

- У вас есть большая коллекция советских и иностранных музыкальных легенд. Расскажите о ней.

- Если в цифрах, то тысячи три с половиной CD и штук 70 виниловых пластинок. Классика, джаз, музыка кино, эстрада, диско, рок, фанк, блюз… Начинал коллекцию с любимых Queen, Electric Light Orchestra, Маккартни. Что-то покупал на распродажах, просто для коллекции, а потом многое становилось любимым. В отношении CD и винила я Плюшкин. Было бы место… (смеется).

- Какие из них самые ценные для вас?

- Сложно выделить самые ценные, таких много. Сегодня пусть будут винил группы Livin' Blues, альбом 1976 года. С детства люблю эту пластинку. А еще первопресс Sinead O'Connor 1990 года - тот самый альбом, на котором есть ее легендарная песня Nothing Compares 2 U. Это первый CD, который я собственноручно купил за границей.

- Какие истории, вошедшие в вашу программу, запомнились больше всего?

- Для каждого выпуска программы «История одного альбома» я стараюсь найти какой-нибудь малоизвестный факт, что не на слуху. И всегда надеюсь: если интересно мне, будет интересно и кому-то еще. Думаю, не многие знали, что 50 Cent в одном из своих треков использовал отрывок «Сонета» Аллы Пугачёвой. А в конце 70-х Алла Пугачева выступала в Минске на стадионе «Динамо». Концерт организовали специально для английских продюсеров. Они знакомились с неизвестной им певицей.

- Боб Дилан как-то сказал: «Береги все свои воспоминания, ведь ты не сможешь пережить те моменты вновь». Можно ли сказать, что ваша авторская программа «История одного альбома» на «Легенды FM» именно об этом?

- Чтобы понять игру, нужно хотя бы познакомиться с правилами. Кому-то достаточно знать о музыке только название песни, или даже это не важно. В мире очень много интересной музыки. Для одних любимой, другим - неизвестной. С которой часто связаны определенные воспоминания. Я с удовольствием вспоминаю время, когда у кого-нибудь дома собиралась компания, чтобы послушать привезенную «оттуда» пластинку любимой группы. Слушали, рассматривали конверт, обменивались впечатлениями. «История одного альбома» - это попытка оказаться в подобной компании. В которую я с удовольствием приглашаю всех читателей «Комсомольской правды».