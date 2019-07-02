2019-07-02T12:48:56+03:00
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КП Беларусь

Одноклассники запустили анимированные обложки для групп

Администраторы групп в социальной сети Одноклассники получили возможность загружать анимированные обложки для групп
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Теперь в сообществах в ОК можно в несколько кликов установить на динамическую обложку до пяти изображений, которые будут сменять друг друга, привлекая внимание подписчиков. Анимированные обложки могут рассказать о бренде и продукте и помочь выделить страницу на фоне других.

Обложки в ОК позволяют не просто забрендировать сообщество, но и рассказать историю с помощью последовательности изображений. Новый инструмент поможет, например, поделиться новостями группы, условиями конкурса или акции, загрузить картинки для создания настроения, фотографии подписчиков, изображения популярных товаров и т.д.

Кроме того, анимированные обложки будут полезны для бизнеса, поскольку пользователь видит в 5 раз больше информации о бренде. Компания при этом сразу сообщает посетителю группы о товарах и услугах, скидках и акциях, история на обложке привлекает внимание, мотивирует подписчиков посмотреть все кадры и задержаться в группе.

Первыми анимированные обложки протестировали группы Tutu, Ozon и Bon Appetit. Так, онлайн-сервис путешествий разместил вдохновляющие трэвел-фотографии, Ozon с помощью обложек напомнил о летних акциях на свои товары, а Bon Appetit, как кулинарное сообщество, опубликовал аппетитные изображения еды и блюд.

Установить и редактировать обложку можно с любого устройства. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Редактировать обложку» в группе, администратором которой является пользователь. В выпадающем меню появятся опции — «Настройки обложки», либо «Мобильная обложка» в зависимости от типа устройства. После можно загрузить от одной до пяти картинок. Любое изображение легко адаптировать под формат 3:1 для веб-версии и 4:3 для мобильных приложений.

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