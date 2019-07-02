Дочь Сергея Доренко: Мои 8 квартир в Минске проданы, но денег за них я не получила!

Подробности этой непростой истории стали известны после смерти российского журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Он умер 9 мая 2019 года - ехал на мотоцикле, почувствовал себя плохо и упал. Врачи определили, что у него произошел разрыв аорты. Доренко было 59 лет. Дочери журналиста от первого брака предполагали, что их отец мог быть отравлен - написали заявление в милицию с просьбой проверить эту версию, из-за этого церемонию прощания отложили. Но экспертиза не нашла в крови журналиста запрещенных веществ или ядов.

Доренко был женат дважды: брак с Мариной Доренко (Федоренковой) продлился 33 года, в семье родилось трое детей - Ксения, Екатерина и Прохор. В 2009 году Доренко ушел к журналистке Юлии Силявиной, с Мариной развелся в 2013 году.

В Минске у Сергея Доренко было 4 квартиры - 2 на улице Старовиленской и по одной на проспекте Независимости и улице Козлова. Еще 8 квартир в 2013 году в Минске купила его дочь Екатерина. Сейчас квартиры проданы, Екатерина утверждает, что денег за них не получила. Елена Дубровинская, которая занималась продажей, говорит, что все деньги семье отдала.

«Купили 8 квартир за 400 тысяч долларов»

- В 2007 году мои родители гуляли по проспекту Независимости и решили зайти в одно из агентств по недвижимости, которое встретилось по пути. Познакомились с риелтором Еленой Дубровинской и решили купить в Минске несколько квартир - они знали, что вкладываться в недвижимость в Беларуси выгодно, Минск им нравился, - рассказывает Екатерина.

После развода с Мариной Доренко четыре квартиры остались первой жене.

- С оформлением нам помогала Елена. Раньше вопросами сдачи квартир в аренду папа занимался сам, но когда недвижимость перешла нам, мы поручили это Дубровинской.

Дочь сергея Доренко Екатерина утверждает, что денег за проданные квартиры она не получала. Фото: личный архив

Долгое время между Мариной Доренко, ее дочерью и Еленой Дубровинской сохранялись хорошие отношения. Они бывали друг у друга в гостях, поздравляли с праздниками. Елена поддерживала Марину после развода.

- У нас был кредит доверия, иногда какие-то документы подписывали даже не глядя, - продолжает Екатерина.

В 2013 году Екатерина Доренко приобрела по долевому строительству 8 квартир в Каменной Горке, чтобы позже продать их по более выгодной цене.

- Это были квартиры в доме на улице Лидской, 4. Мы приобрели их за 400 тысяч долларов. Помогала нам Елена Дубровинская.

В 2017 году у Екатерины появились опасения, что ее квартиры проданы.

- Я пошла в БТИ и узнала, что мои квартиры действительно проданы. Деньги за них я не получила. Мы долгое время пытались решить этот вопрос мирным путем, как-то договориться с Еленой, но ничего не удавалось. Она говорила, что вложила наши деньги в свой бизнес, который оказался неудачным, а потом и вовсе перестала выходить на связь. В мае 2019 года мы обратились в правоохранительные органы с заявлением, в котором просили возбудить уголовное дело по факту мошенничества. В заявлении указали, что до сих пор не получили деньги за 8 квартир на улице Лидской.

- Такая информация поступила к нам в ходе допроса и в настоящий момент проверяется, соответствующие запросы направлены в государственные органы для дальнейшего разбирательства, - прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Александр Сечко.

В кабинете следователя Екатерина и ее мама узнали, что у Елены есть расписка, в которой почерком Марины Доренко указано, что она получила деньги за продажу квартир.

- Следователь еще спросил - никогда не давали расписку, что деньги получены? Мы возмутились - собираем документы, приезжаем из Москвы, хотя деньги давным-давно получили? Конечно, нет. И тут Елена по просьбе следователя присылает ему в Вайбер расписку - листочек в клеточку. Там написано дословно следующее: «Я, Доренко Марина Аркадьевна, получила от Дубровинской Елены Евгеньевны деньги за проданные квартиры Доренко Екатерины Сергеевны (остались три квартиры по улице Лидской, 4) в полном объеме для передачи их Доренко Екатерине Сергеевне. Подпись, дата: 19 декабря 2015 года. Паспортные данные не указаны. В мире я не одна такая точно, - возмущается Екатерина.

При этом свой почерк Марина Доренко узнала. Она вспомнила, что в тот день как раз была в Минске с Еленой, они обсуждали финансовые вопросы.

- А потом маме стало плохо, хотя у нее достаточно хорошее здоровье. Утром она встала и улетела в Москву, ни о какой расписке она тогда не помнила.

Брак Сергея и Марины Доренко продлился 33 года, в семье родилось трое детей. В 2009 году журналист ушел от первой жены. Фото: личный архив

«Из квартиры вынесли все, вплоть до занавесок»

Екатерина рассказывает, что позже проблемы начались и с теми квартирами, которые они сдавали: из двух квартир пропали вещи. Девушка не исключает, что это сделала Елена Дубровинская.

- Вплоть до занавесок все вынесли, оставили только крупную бытовую технику. Разбита дверь, косяки, видимо, мебель выносили неаккуратно. Разбито антикварное пианино. Пропали и мои украшения, золото. В декабре 2017-го я приехала в одну из этих квартир, оставила там вещи и поменяла замок. Потом уехала в Москву, о вещах вспомнила позже. Решила, что раз поменяла замки - ничего не случится. Но когда мама приехала туда в феврале 2018-го, в квартиру попасть не смогла, уже стояли другие замки. Вскрывали их в присутствии милиции.

По словам адвоката Екатерины, Алексея Андриевича, дочь журналиста написала заявление, было возбуждено уголовное дело за кражу с проникновением в жилище. Но предварительное следствие «было приостановлено до установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

- Получается, что какие-то фантомы шастают по недвижимости семьи Доренко и крадут имущество на 50 тысяч долларов. Я никого не обвиняю, пусть разбираются правоохранительные органы. Просто хочу, чтобы мне вернули деньги и пропавшие вещи.

У второй стороны конфликта, Елены Дубровинской, свой взгляд на эти события. Она рассказывает, что с Сергеем Доренко была знакома еще с 90-х, а с его первой женой Мариной они общались с 2007 - 2008 года.

- По поводу взлома квартиры Екатерина может говорить что угодно. Милиция уже проводила проверку по этому факту. Мебель, которая была в этой квартире, принадлежит мне. В начале 2018 года я даже проходила детектор лжи. Эта квартира сдавалась на сутки. Екатерина приехала, без разрешения заселилась и ни слова не сказала. А потом уехала. А если бы там жили люди или были их вещи? Конечно, мне пришлось вскрыть замки, я же не знала, кто там побывал. Надо подождать, пока закончатся все проверки, и потом посмотреть, кто будет отвечать - я или Екатерина. Она подала заявление, но пока у них результатов нет.

Елена добавляет, что квартиры, которые раньше принадлежали Сергею Доренко, она арендовала на длительный срок как физическое лицо, а сдавала на сутки уже как ИП:

- У меня был договор безвозмездного пользования.

Что касается продажи квартир, то, по словам Елены, она давно выплатила всю сумму Марине Доренко.

- Есть расписка, в которой Марина подтверждает, что я вернула ей всю сумму. Там было указано, что Марина получила деньги в полном объеме за принадлежащие Екатерине квартиры. Я пошла на поводу у Марины и написала не конкретную сумму, а «в полном объеме», - объясняет Елена отсутствие в расписке цифр. - Но она говорит, что расписку написала, наверное, не в адекватном состоянии. Это определит почерковедческая экспертиза. Расчет за квартиры произошел в 2015 году, а в 2019-м они о нем вспоминают. Это нормальная ситуация?

Елена заявляет: по ее мнению, отношения с семьей Доренко у нее испортились после того, как Марина узнала о том, что у Елены и Сергея в 90-е годы был короткий роман:

- Поэтому и начался конфликт, это тянется с 2007 года. А раньше у нас были прекрасные отношения.

Екатерина Доренко в роман между Еленой и своим отцом не верит:

- Папа в те годы никогда в Беларуси не был и с Еленой познакомился случайно в 2007 году.

Елена Дубровинская не скрывает, что перед Мариной Доренко у нее остались долги - $188 тысяч, не связанные с квартирами.

- Я это признаю и хотела отдать деньги еще в 2017 году, но тогда мы не смогли встретиться с Мариной. А в 2018-м у нас испортились отношения. Но я готова сейчас частями возвращать эти деньги.