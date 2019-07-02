Ирина Дорофеева: Я наконец встретила свою первую настоящую любовь

Не секрет, что Ирина - человек закрытый: ни одного официального романа, ни подробностей личной жизни. А потому людская молва сама слагает про нее истории. Вот мы и решили с Ириной обсудить: что миф, а что правда?

ДОСЬЕ «КП»

Ирина Дорофеева родилась 6 июля 1977 года в Могилеве. Заслуженная артистка Беларуси, доцент кафедры искусства эстрады Университета культуры, депутат Палаты представителей. Работала солисткой ансамбля «Верасы», в оркестре Михаила Финберга, с Президентским оркестром. Весной 2007 года президент поддержал пиар-кампанию «Ирина Дорофеева - лицо Беларуси». Номинант и лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов.

Известная певица Ирина Дорофеева нынешним летом празднует 25-летие в белорусском шоу-бизнесе. Фото: личный архив

История №1:

В шоу-бизнес - по блату

- В моем лексиконе даже слов таких нет, - удивляется Ирина. – Певицей я стала прежде всего благодаря родителям.

Папа, историк по образованию, был директором училища культуры в Могилеве, играл на гармони и аккордеоне. Мама преподавала в том же училище декоративно-прикладное искусство.

- Я хотела заниматься хореографией, мечтала стать балериной или спортсменкой. Но в 12 лет поняла, что буду певицей, пела я всегда и везде, - рассказывает Ирина, уточняя, что первой ее песней стала песня Аллы Пугачевой «Ожившая кукла». - «На сцене я жизнью живу настоящей… по ниточке ходить я не желаю…». Песня про куклу, про то, что ее запирают в ящик и дергают за ниточки. Оглядываясь, понимаю, что в какой-то степени песня оказалась пророческой.

Ирина участвовала в эстафете огня II Европейских игр «Пламя мира». Фото: личный архив

История №2:

Популярность пришла благодаря продюсерам

- Я начинала в первой половине 90-х, когда еще была госэстрада, тогда все певцы были прикреплены к филармонии или музыкальным коллективам. Это сейчас коммерция, все зарабатывают сами, а тогда не было понятия «артист». Любой артист работал в концертной организации на ставку. Первый мой профессиональный коллектив - ансамбль «Верасы» под управлением Василия Раинчика, в 94-м году я стала его солисткой. Через два года - солисткой оркестра под управлением Михаила Финберга. Только зарождалось продюсирование, и мы с Юрием Савошем в 1996 году стали первопроходцами в этом деле. Мне сказали прямо: «Будет продюсерский центр, мы будем тебя раскручивать как артистку, как звезду, создавать тебе имя». Цель была - создать завод вокруг артиста, который бы работал на его раскрутку.

История №3

«Лицо Беларуси» - значит, придворная певица

- Программу «Лицо Беларуси» мы разработали с Юрием Савошем 18 лет назад, но только спустя 8 лет ее поддержали на государственном уровне. Мне хотелось верить, что я обладаю определенными сверхспособностями, что моя миссия - нести некую объединяющую составляющую в массы. Как все произошло? Это известно: Александр Григорьевич Лукашенко в 2007 году приехал в нашу студию вместе с представителями СМИ познакомиться и узнать, что такое полный хозрасчет.

Такой Ирину запомнили многие в национальном проекте "Лицо Беларуси". Фото: личный архив

Видите, на стене фото того момента, все было официально. На том этапе я мечтала создать новый бренд своей страны, развивая ее белорусскость, и новые имена. Президент узнал про наше творчество, мы пообщались, он попросил спеть ему «Балладу», которую я исполняла на «Славянском базаре в Витебске» еще в 1999 году. Потом был еще часовой концерт с музыкантами. Президент сказал, что стране нужен новый прорыв и новая энергия. Может быть, это просто голос или просто талант, коммуникативность или внешность - то, что привлекает людей. Но могу сказать, что где бы я ни выступала, оно везде работает. И действительно, благодаря моей команде, каналу ОНТ, прессе после того началась новая ударная волна. Меня вдохновляла мысль: «Кто, если не я?» Прошли годы, и сегодня уже стало модно петь на белорусском языке и о самой Беларуси. Сегодня это легко, и это делают многие артисты. А попробуйте-ка быть первопроходцем, каким я была в 90-е... Сегодня это стало истинным, ненавязанным, уже прочувствованным. Так что считаю ту свою миссию выполненной. Хотя тогда в чем-то СМИ и перепиарили, возможно, меня было слишком много, перебор. Только за год мы выдали порядка 60 моих песен, сняли 15 клипов. И я поняла, что нужно лет пять, чтобы люди отдохнули от того, что кругом «одна Дорофеева». И, сбавив обороты на сцене, ушла в преподаватели Университета культуры, стала завкафедрой, а затем депутатом.

История №4

Заработала в полях миллионы

- Так писали газеты! В нашем шоу-бизнесе заработать капитал непросто. Помню, летом 1999 года я только окончила Университет культуры и получила свою первую премию на «Славянском базаре в Витебске» - шесть тысяч долларов. Более пяти тысяч ушло на подготовку моего первого концерта в КЗ «Минск» совместно с оркестром Михаила Финберга. Назвали концерт громко и амбициозно - «Рождение звезды». Получается, мой первый гонорар (остатки от первой премии) - 500 долларов, а первая большая покупка - стиральная машина за 450 долларов. Вот такие миллионы (улыбается). Даже звание заслуженной артистки мне материально ничего не дает, просто почетно. За 25 лет в шоу-бизнесе я накопила денег, чтобы построить под Минском красивый и удобный дом, перевезла в него из Могилева родителей, они его и достраивают. Я живу в двухкомнатной минской квартире, почти 10 лет езжу на моей любимой «Тойоте-Матрикс», проехала на ней более 300 тысяч километров, она уже друг и соратник. У меня много творческих планов, ближайшие - юбилейный сольный концерт 12 июля в концертном зале «Витебск» на символичном для меня «Славянском базаре в Витебске». Программа называется «Акрыляй!». Я открыла себя на витебской сцене как артистка, мечтала стать той певицей, которую полюбит страна. И это произошло. Возможно, это связано с моим личным гороскопом, он очень сильный. Там сказано, что я не просто творец своей судьбы, а творец судеб многих. Главное - включить свой внутренний посыл.

Певица показала "Комсомолке" свой дом, где сейчас живут ее родители. Фото: личный архив

История №5

Пошла в депутаты, чтобы обеспечить себе старость

Изначально некоторые думали, что Ирина стала депутатом, чтобы найти представительного супруга. Тем более что и сама певица три года назад, как только стала народным избранником, полушутя подыграла, сообщив: «Если встречу принца, то не дам ему и секунды подумать над моим предложением!».

- Еще с детства я мечтала быть не только певицей, спортсменкой, но и руководителем, чтобы помогать людям. И даже не ожидала, что в моем избирательном округе в центре Минске, где все такое красивое и нарядное, у людей столько проблем. Где-то нужно утеплить фасады домов, где-то поправить дороги, подъезды... - рассказывала Ирина в первый год депутатства. С тех пор прошло три года, и ее увлекли международные связи:

- Мы уже наладили двусторонние отношения с Японией, встречались с представителями этой прекрасной страны, обсуждали двусторонние отношения с Беларусью, и я с удовольствием бы продолжала заниматься этим направлением.

Еще с детства Ирина мечтала быть не только певицей, спортсменкой, но и руководителем. Фото: личный архив

История №6

К ней боятся подойти - вот и замуж не вышла

- Что-то в этом есть. Я всегда была острожной, выверяла каждый шажочек, зажимала себя рамками, пыталась соответствовать - помните песню про куклу? Выйду, красиво спою, сыграю роль - и под ключ (смеется)… А если серьезно - постоянно сдерживала эмоции. Но сегодня, признаюсь, я обрела вторую жизнь, у меня желаний и сил во сто крат больше, чем когда-либо. Потому что я наконец встретила свою любовь. Я всю жизнь несла это чувство в себе, понимая, что должна его сохранить для той истинной и единственной любви, в которую верю по-настоящему. И вот все, о чем я пела в своих более чем 300 песнях, все сбылось. Кто этот счастливчик? Это наш белорусский мужчина - моя первая детская любовь, и сегодня я невероятно счастлива. Я с детства чувствовала, хотела и верила, что это случится. Знала, что этот человек мне нужен по жизни, и спустя столько долгих лет мы снова нашли друг друга. Я долго шла к самодостаточности, чтобы иметь право на простое женское счастье.