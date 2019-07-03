Как восстановить силы и снять стресс за два часа?

Хоть в гостях у тайцев я пока не была, но однажды в Минске почувствовала, будто нахожусь в одном из самых уютных и гостеприимных домов Таиланда. Интерьеры комнат, волшебные восточные ароматы и музыка, теплый прием - едва переступив порог тайского салона тай-спа «Баунти» на Пионерской, 32, я поняла, что сделала первый шаг к блаженству.

Попала сюда очень своевременно, после напряженной рабочей недели, которая из-за 30-градусной жары выдалась особенно тяжелой. Впереди ожидались активные выходные, и надо было срочно восстановить силы. Традиционная тайская церемония - то, что надо. Вас ожидает точечная проработка всего тела с элементами пассивной йоги, скручивания и растяжки тела. Выбор тайских церемоний и спа-программ в тай-спа «Баунти» огромный: от проработки тела с аромамаслами, горячими вулканическими камнями или травяными мешочками до спа для лица и тела и романтических программ для двоих.

Времени у меня было совсем мало, поэтому остановила свой выбор на тайской церемонии для ног «Фут-Нирвана». Знаю, что на стопе расположены точки, отвечающие за многие органы и системы, и что тайские фут-ритуалы направлены на восстановление организма через воздействие на эти точки.

Мне невероятно повезло - попала в руки Айс. Она - топ-мастер, и далеко не каждый салон может позволить себе специалиста такого уровня, прошедшего несколько ступеней обучения и повышения квалификации, владеющего всеми техниками тайских церемоний и отличным знанием анатомии тела. В принципе, все мастера в тай-спа «Баунти» из Таиланда, с дипломами, полученными после специального обучения в древних храмах. Чтобы попасть в этот минский салон, они прошли жесткий кастинг, и теперь здесь работают представители старейших школ Таиланда, владеющие знаниями, которые веками передавались из поколения в поколение. Но Айс - это как маэстро в мире тайских церемоний, шеф-повар в дорогом ресторане. И на мое тело она воздействует так, словно знает его лучше, чем я. Сантиметр за сантиметром, пальчик за пальчиком она прорабатывает мои ноги так, что я с каждым ее движением чувствую, как уходит тяжесть в теле, улетучивается усталость. Как будто в темной комнате включаются одна за другой яркие лампочки, и она наполняется теплым и мягким светом.

Для полноты ощущений в тай-спа «Баунти» все ритуалы проходят в соответствующем антураже: полумрак, расслабляющая музыка, восхитительные ароматы, часть которых принадлежит потрясающей тайской косметике. Тайские мастера работают в салоне исключительно с косметикой, привезенной с их родины! И эффект процедур во многом обеспечивает именно эта профессиональная тайская косметика на натуральной основе.

Во время процедуры я блаженствовала, закрыв глаза, лишь изредка поглядывая, чтобы убедиться - это действительно хрупкая миниатюрная женщина разминает мои ноги? Сила в ее руках неимоверная! Через 40 минут окрыленная и безмерно благодарная за легкость в теле и мыслях я готова была уже упорхнуть, но тайская церемония была бы не завершенной без тайской церемонии чаепития. Все та же мастер принесла диковинный синий чай на основе тайской орхидеи с тайскими сладостями и только после этого почтительно откланялась. Кстати, чай в тай-спа «Баунти» привозят тоже из Таиланда, и именно здесь можно попробовать настоящую экзотику.

Зачем я вам все это рассказываю? Чтобы вы узнали, как и где легко можно восстановить силы и бодрость духа в любой день недели. Это по минимуму. А если по максимуму, то в тай-спа «Баунти» с помощью тайских мастеров можно посетить комплексные программы для одного и двоих. Знаю, что среди разнообразия спа-программ здесь есть направленные, например, на коррекцию фигуры, на омоложение или с детокс-эффектом с выводом токсинов и лишней жидкости из организма. Практически каждая из этих программ рассчитана и на общеукрепляющий эффект - улучшить кровообращение, укрепить иммунитет, снять стресс и усталость. Те, кто открыл этот салон, постарались создать здесь максимально комфортную обстановку, в которой чувствуешь себя как дома и в то же время словно переносишься в далекий и манящий своей экзотикой, загадочностью и мудростью Таиланд.

БУДЬ В КУРСЕ!

Почему именно БАУНТИ Тай-Спа?

На это есть как минимум пять причин:

- Это салон премиум-класса, что чувствуется во всем, вплоть до мелочей. За три года работы за БАУНТИ Тай-Спа закрепилась безупречная репутация, а к некоторым мастерам здесь клиенты готовы буквально выстраиваться в очередь.

- Здесь работают исключительно дипломированные мастера из Таиланда, владеющие методиками одной из старейших тайских школ.

- Используется настоящая профессиональная тайская косметика на природной основе.

- Очень большой выбор эксклюзивных спа-программ. Можно выбрать и для себя лично, и в подарок близкому человеку. Отдельная тема - спа-программы для двоих, с которыми можно устроить и незабываемое свидание.

- Салон удобно расположен. Для клиентов есть бесплатная парковка.

КСТАТИ

Что такое «тайские церемонии»?

Это сочетание целебных восточных практик родом из древних буддийских храмов. В этом комплексе процедуры следуют в определенной последовательности, дополняя одна другую. Все начинается с того, что клиента одевают в просторное и почти невесомое хлопковое кимоно, которое не сковывает движений, укладывают на широкий бамбуковый мат. Сначала - расслабление, разогрев, далее - похлопывания, растягивания, скручивания и прочие техники воздействия на мышцы и рефлекторные точки, которые применяет мастер, чутко подбирая ключик к вашему телу.

Важный ингредиент всех ритуалов - тайские аромамасла на основе целебных трав. Они питают, увлажняют и тонизируют кожу, а их аромат способствует расслаблению и снятию внутреннего напряжения.

Церемония чаепития - красивое и вкусное завершение любой тайской церемонии.

Тай-спа «Баунти» премиум

г. Минск, ул. Пионерская, 32

+375 (29) 303 55 88

+375 (17) 303 88 88

Сайт: http://bounty-spa.by/