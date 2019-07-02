Кровь, сальто, красивые девушки: самые яркие фото Европейских игр
II Европейские игры позади. Команда Беларуси выиграла 69 медалей. Мы уже делали подборки лучших фото церемоний открытия и закрытия.
Пронзительные моменты церемонии открытия: 27 фото
Церемония закрытия Европейских игр в Минске в 25 кадрах
А также турниров по пляжному футболу и дзюдо.
Фото: лучшие моменты финальных поединков в соревнованиях смешанных команд в дзюдо
Лучшие фото пляжного футбола: эффектные голы и танцовщицы на песке
Вспомним и другие яркие моменты.
За день на пляжном футболе несколько раз меняли наряды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За дни игр танцовщицы загорели.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бокс - это обмен мнениями с помощью жестов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В бокс победы даются большой ценой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бойя Николая Шаха (Беларусь) - Николая Буценко (Украина). Победу присудили Буценко. Белорусские тренер Константин Маханьков обвинил рефери в предвзятом судействе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дмитрий Асанов выиграл золотую медаль в весе до 60 кг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эмоции после победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прыжок и полет Анастасии Мирончик-Ивановой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Татьяна Холодович в одной из попыток метнула копье на 67 м 22 см - с таким результатом на Олимпиаде-2016 она стала бы первой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Ой, губы не накрасила".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Whaaaaat?!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Недосеков: прыжок и полет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Недосеков взял высоту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эльвира Герман мчит к золотой медали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прекрасная Эльыира Герман.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Реактивный бадминтон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кристи Гилмор. Она выиграла серебро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кто-то удивляются, что есть соревнования по бадминтону. Этот вид спорта входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам, за матч игрок пробегает дистанцию в 2 раза больше, чем любой теннисист, а пульс может достигать отметки 200 ударов в минуту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сальто.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно! Вылезаю – а люди вниз головой! Как их там зовут..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Андрей Лиховицкий, упражнения на перекладине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женская вольная борьба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Схватка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пляжный футбол - это зрелищные бисиклеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Выше!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Развитие игры не всегда предугадаешь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Стрельба из лука.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Турнир по дзюдо.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Болельщицы из Португалии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Экипипировка не всегда выдерживала.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Прием.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Спортивная гимнастика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Спортивная гимнастика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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