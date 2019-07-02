2019-07-02T21:10:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«На 49 баллов можно натыкать наугад». Организаторы ЦТ ответили на критику по новой методике подсчета

Какие ответы считаются частично верными, почему задание А1 и А20 стоит одинаково и много других «почему». На вопросы отвечал Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний, который проводит централизованное тестирование
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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ЦТ сдали, осталось ждать результатовЦТ сдали, осталось ждать результатовФото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЭТОМ ГОДУ С СИСТЕМОЙ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ?

С этого учебного года баллы на ЦТ считают по-новому. Раньше абитуриент получал определенный балл, который складывался из стоимости каждого задания. Чем меньше абитуриентов его решили, тем больше оно стоит.

Сейчас абитуриент получает первичный балл - безотносительно других абитуриентов, а потом этот первичный по сложным формулам переводят в тестовый итоговый - тот, который будет в сертификате. В РИКЗе говорят, что такая система помогает определить знания более объективно, если заменить тест, балл останется приблизительно таким же.

НА ПОСЛЕДНЕМ РТ (репетиционном тестировании – Ред.) И НА ЦТ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЯ ОДИН РЕЗУЛЬТАТ, ХОТЯ ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ НА ЦТ БЫЛ ВЫШЕ. ПОЧЕМУ?

- Это показательное замечание абитуриентов. В этом и есть достоинство методики: знания абитуриента остались такими же (они не могли измениться за такое короткое время), - говорит Юрий Миксюк. - И они зафиксированы независимо от того, легче тест или сложнее, результат получается одинаковый. В этом году обращений абитуриентов о том, что они недовольны баллами, очень мало по сравнению с прошлыми годами.

ЗАДАНИЯ А1 И А20 - РАЗНЫЕ ПО СЛОЖНОСТИ, НО ПОЧЕМУ ОНИ СТОЯТ ОДИНАКОВО?

- Методика учитывает полноту знаний, а не способность решать те или иные задачи, - говорит Миксюк. - Если человек перед тестом прочел сложную тему, она ему попала, он решил - и обогнал тех, кто сделал больше заданий, но не справился с этим трудным. Реши все легкое, а потом покажи, что знаешь остальное лучше других. Нужно решать не против всех, а показать максимальное количество знаний.

КАКИЕ ОТВЕТЫ СЧИТАЮТ ЧАСТИЧНО ВЕРНЫМИ?

- Частично верный ответ - это не половина решения. Чтобы ответ засчитали частично верным, в задании можно допустить одну ошибку. Приведу четкий пример: допустим, что в определенном задании части А должно быть 3 правильных ответа. Если абитуриент отметил плюс к этим трем четвертый или дал два правильных из трех - ответ частично верный. Если же написал один лишний вариант, а второй не дописал, задание не засчитывается.

ПОЧЕМУ ПО РУССКОМУ Я НЕ СМОГУ ПОЛУЧИТЬ 97 ИЛИ 98 БАЛЛОВ?

На сайте РИКЗ есть таблица перевода баллов первичных в итоговые тестовые. Но дело в том, что, например, по русскому языку абитуриенты не могут получить 91, 92, 94, 95, 97 и 98 баллов. Таких значений в графе «итоговый» не существует.

- Отдельные лица называют это абсурдом, но это имеет очень простое объяснение: мы имеем ограниченное количество заданий, ограниченное время и тестовую шкалу в 100 баллов, - говорит Миксюк. - Не надо обсуждать, что какие-то баллы не даются или снимаются, на самом деле баллы начисляются. Мы даже не пытаемся ничего приукрасить. Методика работает четко, она закрыта от внешнего вмешательства.

ПОЧЕМУ НЕДООЦЕНИВАЮТ ОТЛИЧНИКОВ?

- У некоторых есть мнение, что новая методика недооценивает хорошо подготовленных абитуриентов, по старой получили бы больше, - замечает директор РИКЗ. - В качестве сравнения они берут процент выполненных заданий прошлого года. И при этом забывают, что старая методика как раз была процентная, результат зависел от того, был тест сложнее или легче.

ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫХ ЗАДАНИЯХ ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ РАВНЯЕТСЯ ТЕСТОВОМУ, А В КОНЦЕ ТЕСТА СТОИТ ДОРОЖЕ?

- Даже если отвлечься от методики подсчета баллов, можно трактовать с точки зрения спорта, - проводит неожиданную параллель Юрий Миксюк. - Последние метры, когда мы финишируем, самые дорогие. Но это не наше решение, а мировая практика.

ПРАВДА, ЧТО НАУГАД МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 49 БАЛЛОВ?

Педагог Сергей Ольшевский сдал ЦТ по русскому языку, математике и китайскому языку, расставив крестики наугад. По русскому Сергей набрал 25, по математике 49, по китайскому 31 балл.

- Конечно, проблема угадывания существует, мы ее сводим к минимуму. Обычно абитуриент, для которого важны результаты, не должен так легко распоряжаться этим шансом, что-то угадывать.

Сергей Ольшевский отмечал в бланке «елочкой» ответы 2 и 3, а если перевернуть эту «елочку», абитуриент наберет 0 баллов, - отвечает Юрий Миксюк.

А ЧТО С ПЕТИЦИЕЙ О ПЕРЕСЧЕТЕ БАЛЛОВ И НЕДОВОЛЬСТВАМИ, КОТОРЫХ ТАК МНОГО В СОЦСЕТЯХ?

- В позиции репетиторов не хватает искренности. Их критика агрессивна и направлена на дискредитацию новой методики. Они пытаются показать найденные факты как объективную картинку. А что-то просто умалчивается, - говорит директор РИКЗ.

ЕСЛИ ЗА ПАРУ ЗАДАНИЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 30 БАЛЛОВ, ЧТО БУДЕТ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ?

- В этом году, когда только появилась новая методика, мы не изменяли пороговые значения, но в следующем году они будут повышены. Хотя мы и сегодня говорим, что эти люди (с низкими баллами - Ред.) неконкурентоспособны, - резюмирует спикер.

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