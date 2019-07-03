День независимости-2019: как отмечает Минск

В Минске 3 июля с утра начались массовые гуляния по случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня независимости. Правда, погода не очень благоприятная - солнце то и дело сменяется дождем. Самые многолюдные гуляния днем в среду фотокорреспондент KP.BY заметил у Дворца спорта. Еще три дня назад здесь была главная фанзона Европейских игр, а сегодня минчане и гости столицы празднуют на этом месте День независимости. Со сцены звучат народные песни и популярная музыка.

День независимости приурочен к дате освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Погода не очень благоприятная, но минчане и гости столицы празднуют на этом месте День независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный праздник страны отмечают с 1996 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще три дня назад здесь была главная фанзона Европейских игр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самые многолюдные гуляния проходят у Дворца спорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Со сцены звучат популярные и народные песни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске начались массовые гуляния по случаю 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шашлык на свежем воздухе, не выезжая из Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А почему бы не сделать селфи?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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