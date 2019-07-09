«Молодежи нужен только секс, а в 60 страсть пропадает? Эти стереотипы уже полностью разрушены»

Миленниалы стали меньше заниматься сексом: согласно американским исследованиям, у 15% молодых людей поколения Y (родившихся на изломе веков) в возрасте до 24 лет не было ни одного сексуального партнера, в то время как среди молодежи 80-х девственников было всего 6%.

- Василий, это правда, что молодежь во всем мире, в том числе и в Беларуси, меньше занимается сексом, чем предыдущее поколение?

- В Европе секс потихоньку перестает быть важной и ценной частью отношений, становясь отдельным явлением. У нас же пока секс занимает важную нишу в институте отношений. Правда, молодежь стала относиться к сексу более ответственно. Если раньше можно было без проблем найти сексуального партнера на одну ночь в баре, то сейчас, с моей точки зрения, таких случаев меньше. Это связано с сексуальной революцией. Секс сейчас свободная тема: есть доступ к эротическому контенту, много секса в СМИ, в искусстве. Это действует как сублимация сексуальной активности. И естественно, в этом случае люди не подвержены сильной фрустрации и имеют право выбирать. У молодежи нет проблем заняться сексом, но нет острой потребности в нем.

- Это связано с тем, что жизнь стала более насыщенной?

- По большому счету - да. Сейчас много развлечений, хобби, люди строят интересную карьеру - на секс-то и времени не остается! Кроме того, если раньше была догма, что секс - обязательный процесс для счастливых отношений, то сейчас пары потихоньку от этого отходят. Секс - апогей близости, но не сама близость: он может быть, а может и не быть. Это такая часть современной культуры. Молодежь не переживает, что сексуальной близости нет долго, они переживают, что секс некачественный. Да и желание узнать о сексе у молодежи появляется только с началом отношений. Потому что ожидания чаще всего не совпадают с реальностью, происходит много казусов, и молодые люди идут к сексологу.

Врач-сексолог уверен, что сегодня молодежь ищет качественный секс, а не гоняется за количеством.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Например, какие ожидания не совпадают?

- Например, что секс - это долгий процесс. На самом деле природа не позаботилась о том, чтобы это был долгий процесс. Просто потому, что основная функция секса - зачатие. Но сейчас эта функция ушла на второй план, а сутью сексуальных отношений стали коммуникация и наслаждение с партнером. Долгий секс - это скорее такой миф, придуманный женщинами, у которых есть сложности с возбуждением и достижением оргазма. Это первый момент, который лежит в основе этого стереотипа. И второй момент: мужчины считают, что чем дольше, тем лучше.

«Мастурбация полезна, но секс не заменит»

- А как на самом деле? И есть ли универсальная норма?

- Норма - широкое понятие, она бывает очень разной. В среднем в фертильном возрасте половой акт занимает 1,5 - 3 минуты - на самом деле этого достаточно, чтобы женщина получила необходимую разрядку. Но при этом нужно понимать, что предварительные ласки в среднем должны длиться 5 - 15 минут. Половой акт - это 10 - 15% от самого секса. Но на каком-то этапе пара начинает избегать качественных предварительных ласк, нежности и сразу переходит к половому акту. В этом случае степени возбуждения не хватает женщине, чтобы достичь разрядки, и мужчине, чтобы получить максимум сладострастного переживания. Поэтому считается, что чем больше, тем лучше - даешь 30 минут, а то и 2 часа!

- Если человек не хочет обременять себя отношениями, тратить время на поиски партнера, может ли мастурбация заменить секс?

- Для любого человека фертильного возраста мастурбация - важный процесс. Во-первых, она помогает стимулировать органы, которые ответственны за сексуальное возбуждение. Также является хорошей формой сублимации сексуального возбуждения и помогает справиться с отсутствием партнера. Многие сексологи считают, что при наличии регулярных сексуальных контактов один-два раза в неделю мастурбация полезна для мужчин - мужчине важно поддерживать качественную работу половой системы организма, в том числе - здоровье предстательной железы. Для женщин мастурбация полезна два-три раза в неделю при отсутствии стабильных сексуальных отношений. Это элемент сексуальной гигиены, который поддерживает сексуальные функции в стабильном состоянии, чтобы качественно войти в сексуальные отношения, когда они начнутся. Однако мастурбация не может заменить секс. Во-первых, когда мы говорим про секс, мы говорим про взаимодействие партнеров. Второе, секс как биологическое составляющее - процесс, направленный на зачатие ребенка. И важно это реализовывать как для мужчин, так и для женщин.

Возраст - не помеха для страстных отношений и качественного секса! Герои фильма «Любовь по правилам и без» в исполнении Дайан Китон и Джека Николсона очень ярко это доказывают. Фото: кадр из видео

«После 55 лет секс расцветает!»

- Секс после 55 существует?

- Он не просто существует, он прекрасен! В принципе, даже после 70. У меня была пара: мужчине 86 лет, женщине - 82. У них были сексуальные отношения, конечно, не без помощи препаратов, но тем не менее. Это еще один социальный стереотип, что сексуальная жизнь после 55 - 60 лет замирает. Почему? Потому что сексуальность в нашем представлении связана с молодостью, женственностью, брутальностью. Сложно представить пожилых людей в этом процессе. На самом деле в этом возрасте существует яркая сексуальная жизнь, если позволяет здоровье. Наши родители в большинстве своем довольно скованны в сексуальных вопросах, и сексуальное здоровье не поддерживали. И понятно, что если секса не очень качественного и немного было в 30 - 40 лет, то в 60 его будет еще меньше. Но на самом деле людям в 60 лет не мешает гормональный фон и предрассудки, у них больше пространства для экспериментов. Они много внимания отдают ласкам, нежности, тому, что поддерживает и стимулирует возбуждение. Понятно, что с возбуждением немного хуже из-за гормональных перестроек, но на качестве секса это несильно отражается. У пожилых людей нет идеи того, что если что-то не получится, то это конец жизни. После 55 лет секс расцветает, если человек качественно подходит к этому вопросу.

- Вы сказали, что вашим пациентам помогли препараты, а что именно способствует улучшению качества секса в зрелом возрасте?

- С возрастом изменяется гормональный фон, происходит снижение энергетических ресурсов, изменение метаболизма многих веществ, появляются различные возрастные заболевания. На этом фоне для поддержания сексуальной функции часто приходится прибегать к помощи различных препаратов - в первую очередь это препараты, стимулирующие кровообращение, восстанавливающие баланс половых гормонов, ноотропные и адаптогенные препараты, способствующие более качественной работе нервной системы. Но их рекомендуется принимать только под наблюдением и контролем специалиста.

- На качество сексуальной активности могут влиять пищевые добавки?

- Есть такие идеи, но честно говоря, подтверждения этому я не вижу. Скорее вижу снижение сексуальной активности в периоды экономического кризиса. Если условно - «не до жира, быть бы живым». Если в стране получше в экономическом плане, то и сексуальная жизнь повеселее. Заметил это по интенсивности обращений пациентов. Кстати, молодежь стала обращаться чаще. Любопытно, что раньше мужчины приходили с одним и тем же вопросом - качество эрекции. Тогда как в последние время мужчины стали чаще захаживать за сексуальным просвещением. Женщины же, наоборот, раньше приходили с вопросами к качеству сексуальных отношений и неудовлетворенности в партнере. Сейчас же они обращаются больше с сексуальными нарушениями и дисфункциями. Получается перекос: мужчины стали больше задумываться про отношения, женщины - про свою сексуальность. Переворот последнего десятилетия!

ДОСЬЕ «КП»

Василий Шевляков - 37 лет, врач-психотерапевт, врач-сексолог, сертифицированный специалист в области эриксоновского гипноза и симптоматических техник, гештальт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, семейный терапевт, консультант по вопросам гармонии сексуальных и межличностных отношений. Специалист Белорусского республиканского сексологического центра. Опыт психотерапевтических практик - более 10 лет.