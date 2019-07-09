Белорусская Барби Виктория Подвербная: Инстаграм меня обеспечивает – зарабатываю себе на устрицы

Пересмотрев перед интервью красивые фотографии Вики в ее профиле, мы были готовы увидеть высокую, неприступную красавицу, над которой поработали хирурги - в общем, живую куклу! Но при встрече белорусская Барби оказалась хрупкой Дюймовочкой, очень открытой и вполне настоящей…

- Виктория, ваши подписчики называют живой Барби. Это такая стратегия или просто звезды сошлись?

- Когда создала Инстаграм, не позиционировала себя куклой. Но мне всегда нравилось выглядеть с иголочки - в этом смысле я перфекционист. Это идет еще с детства, когда стала заниматься вокалом (в 12 лет Виктория выпустила свой первый сольный альбом, но сейчас не занимается музыкальной карьерой. - Ред.). Я много выступала, снималась в фотосессиях, на телевидении. И не могла себе позволить выглядеть иначе. Но не позиционирую себя как Барби - просто у меня длинные волосы и длинные ноги.

Девушка на фотографиях в Инстаграм действительно похожа на куклу! Фото: личный архив

«Папа спросил: «Что за дурацкая профессия – блогер?»

- За кукольной внешностью, как оказалось, скрывается красный диплом юриста-международника БГУ. Но вместо карьеры юриста вы пришли в Инстаграм…

- Да, еще мой папа спрашивал меня: что это за дурацкая профессия - блогер? (Смеется). Я начала развивать Инстаграм в декрете, после рождения сына – Кириллу сейчас 4 года. Я тогда подрабатывала фотомоделью и просто загружала снимки в свой блог. Постепенно ко мне на страницу стали приходить люди. Когда уже было 10 тысяч подписчиков, меня стали включать в подборки Insta-girls, откуда ко мне стали приходить по 1 - 1,5 тысячи подписчиков в день. Так потихоньку и набралось 300 тысяч.

- Многие популярные страницы генерирует целая команда, а не один человек. У вас есть помощники?

- Нет, всем занимаюсь сама. Очень много парней и девушек пишут мне и предлагают свои услуги пиарщика, директора. Но это смешно. Понимаю, что директор нужен Ольге Бузовой, у которой 15,9 миллионов подписчиков. Но блогеры-тысячники, которые берут директоров, просто набивают себе цену. Да и подписчики стали неглупые - понимают, где реклама и что ты написала сама, а что – специально нанятые люди. Чем будешь проще и честнее со своей аудиторией, тем больше тебя будут любить.

Сын Кирилл иногда принимает участие в маминых фотосессиях, но чаще всего в блоге Вики мы видим дорогие вещи…

- Есть мнение, что красотки из соцсетей портят жизнь простым девушкам: показывают красивую жизнь, и все стремятся к такой же. А на самом деле блогерши живут далеко не так…

- Да, из-за красивых картинок распадаются семьи, потому что все хотят ездить на Мальдивы, носить Gucci, Prada, есть устрицы. Появились непонятные кумиры, которые показывают свое тело, но двух слов связать не могут. Не такие герои должны быть у нашего времени.

…роскошные авто…Фото: личный архив

- Но в вашем Инстаграме тоже есть устрицы, пикантные снимки, фото на яхтах и образы с сумочками Louis Vuitton…

- Мой блог – самая настоящая работа. Несколько раз в месяц я летаю на съемки в Москву, занимаюсь рекламой одежды, салонов красоты, цветочных магазинов, каждый день выкладываю фото, думаю, какую интересную подпись сделать, какую тему поднять, чтобы подписчики захотели оставить комментарий. Моих заработков от блогерства вполне хватает на достойную жизнь. И что касается устриц, могу их себе позволить. Но меня также часто приглашают в рестораны. Скажу честно, многие рестораны выживают за счет рекламы блогеров - они приглашают красивых девушек, создают идеальную картинку, и на это приходят клиенты. Рекламой я стала заниматься, когда набрала 30 тысяч подписчиков: работаю на условиях бартера, но есть и монетизированная реклама. За счет того, что многие бренды отдают мне одежду, которую рекламирую, я практически не трачу средства на повседневный гардероб. Поэтому иногда покупаю обувь и аксессуары от люксовых брендов – не без поддержки мужа, конечно. Но последние деньги не отдам на дорогую вещь.

Что касается откровенных фотографий - да, они у меня есть, но я не делаю культ из своего тела. Во мне есть сексуальность, но нет вульгарности. Честно скажу: мне все меньше и меньше хочется сниматься в белье - все-таки хочу позиционировать себя как жена и мама. Хочется стабильную хорошую работу, свой бизнес. Поэтому уже сейчас планирую открывать туристическую фирму - это будет филиал компании моего отца, которая работает в Молодечно.

...яхты...Фото: личный архив

«Сделать грудь после родов заслужила каждая женщина!»

- Вика, вы как-то улучшали свою внешность?

- После рождения сына сделала грудь. И этого не скрываю. До родов я была обладательницей большой натуральной груди, но в Инстаграм никто не верил, что у такой миниатюрной девушки четвертый с половиной размер. Я даже устала отрицать (смеется). Еще подкалываю губы, наращиваю ресницы и волосы.

- Одесская Барби Валерия Лукьянова, чтобы достичь идеала, удалила ребра, уменьшила щеки, сделала хирургию челюсти и носила специальные линзы. Как вы относитесь к таким кардинальным переменам?

- Думаю, это уже болезнь - это все от нелюбви к себе. Я, например, всегда себя любила, сколько бы на меня критики ни обрушалось. Знаю свои недостатки и знаю, что можно подкорректировать, учитывая возможности XXI века. А почему бы и нет? Умная женщина не позволит себе быть некрасивой. Умная женщина понимает, что мало блистать умом, что она прежде всего женщина и должна нравиться себе, своему мужчине, детям. Плохо, когда девушки делают из себя клонов. Но сделать грудь после родов заслужила каждая женщина. После грудного вскармливания я не могла смотреть на свою грудь без слез. Это настоящая психологическая травма, женщина теряет уверенность в себе. А когда человек себя хорошо чувствует в своем теле, он несет позитивную энергетику людям.

У Виктории красный диплом юриста-международника БГУ. Фото: личный архив

- Как вы поддерживаете себя в форме?

- Занимаюсь с персональным тренером два раза в неделю, чаще не получается. Я не заядлая зожница, могу съесть и бургер, и пиццу. Но если буду так питаться постоянно, быстро наберу килограммы: например, в 11-м классе весила на 8 килограммов больше. Мой сдерживающий фактор - весы.

- Наверное, о вашем весе спрашивают все подписчицы?

- Да, самый популярный вопрос: вес и рост! Я не скрываю: рост - 167 сантиметров, вес - 48 - 49 килограммов. На фото смотрюсь выше, потому что знаю, как максимально выигрышно использовать свою внешность. Плюс все фотографии профессионально обрабатываются – я работаю только с проверенными фотографами, не все умеют красиво сфотографировать и затем довести фото до совершенства. Когда я начинаю сниматься, подруги шутят: «Ну все - включила богиню!» (Смеется.)

Виктория не скрывает, что сделала пластику груди, подкалывает губы, наращивает ресницы и волосы. Фото: личный архив

- Как относитесь к своей популярности?

- Очень спокойно. Хотя меня узнают по Инстаграму, я мечтала о другом признании - петь на сцене. Мне хотелось, чтобы ценили мой музыкальный талант, но так получилось, что прославилась не музыкой, а фотографиями… Конечно, мне неприятно, когда меня узнают и начинают снимать исподтишка, в неудачном ракурсе. Но самый лучший способ бороться с негативом - оставаться равнодушным. С годами в моем блоге все меньше и меньше негативных комментариев, а помню еще те времена, когда оскорбляли даже моего ребенка...

- Что говорят друзья и близкие о вашем инстаграмном образе?

- Они говорят: «Вика, ты на фотографиях как не живая, а в жизни такая харизматичная». Но себя смешную и веселую я показываю в сториз (короткие видео, а также фото в Инстаграме, которые исчезают через сутки. – Ред.). Но в целом мне нравится выглядеть эффектно. Инстаграм как раз создал век эффектных женщин.

Белорусская Барби часто путешествует, многие поездки - рабочие съемки. Фото:личный архив.