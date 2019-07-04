2019-07-04T00:02:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Парад в честь 75-летия освобождения Беларуси: 15 фото

В парадном строю прошли 25 пеших и 24 расчета с военной техникой
Поделиться:
3 июля в Минске состоялся парад на День Независимости Республики Беларусь3 июля в Минске состоялся парад на День Независимости Республики БеларусьФото: Павел МАРТИНЧИК

Парад 3 июля 2019 года начался вечером, принимал его президент Александр Лукашенко.

- Все воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами. Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели - найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами, - заявил он.

Следом за Европейскими играми к нам пришел праздник – День независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следом за Европейскими играми к нам пришел праздник – День независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые парад прошел не утром, а вечером. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые парад прошел не утром, а вечером.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием наблюдали за парадом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием наблюдали за парадом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пролет современных боевых самолетов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пролет современных боевых самолетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялся парад в честь 75-летия освобождения Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске состоялся парад в честь 75-летия освобождения Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые зрители смогли увидеть знамена партизанских формирований времен войны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые зрители смогли увидеть знамена партизанских формирований времен войны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В параде приняли участие китайские военные. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В параде приняли участие китайские военные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беларусь отмечает День независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беларусь отмечает День независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в параде участвовало более 5 тыс. военнослужащих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в параде участвовало более 5 тыс. военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдельной «коробкой» прошли женщины из МВД. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдельной «коробкой» прошли женщины из МВД.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки в форме смотрятся эффектно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки в форме смотрятся эффектно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

День независимости в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

День независимости в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В парадном строю прошли 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В парадном строю прошли 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости парада увидели легендарный танк Т-34. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости парада увидели легендарный танк Т-34.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Завершился праздник салютом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Завершился праздник салютом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
ЧП в Минске во время салюта: есть пострадавшая
Деревню на Полесье заселили аисты - фото
Новая встреча Лукашенко и Путина пройдет 18 июля в Санкт-Петербурге
Генсек ООН приедет в Минск в сентябре
Белорусский автобус с 50 пассажирами попал в ДТП под Одессой
С 15 часов в Минске начнут перекрывать движение транспорта
Google изменил логотип в честь Дня независимости Беларуси
Российские журналисты ознакомились с историей партизанского движения в Беларуси
«Танки были как букеты цветов». Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Минска
Уникальная для Беларуси: в Бресте построили гигантскую транспортную развязку - видео с воздуха
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»
Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников