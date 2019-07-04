Парад в честь 75-летия освобождения Беларуси: 15 фото
Парад 3 июля 2019 года начался вечером, принимал его президент Александр Лукашенко.
- Все воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами. Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели - найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами, - заявил он.
Следом за Европейскими играми к нам пришел праздник – День независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Впервые парад прошел не утром, а вечером.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием наблюдали за парадом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пролет современных боевых самолетов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске состоялся парад в честь 75-летия освобождения Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Впервые зрители смогли увидеть знамена партизанских формирований времен войны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В параде приняли участие китайские военные.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Беларусь отмечает День независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Всего в параде участвовало более 5 тыс. военнослужащих.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Отдельной «коробкой» прошли женщины из МВД.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Девушки в форме смотрятся эффектно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
День независимости в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В парадном строю прошли 25 пеших парадных расчетов и 26 парадных расчетов военной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гости парада увидели легендарный танк Т-34.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Завершился праздник салютом.Фото: Павел МАРТИНЧИК