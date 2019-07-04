2019-07-04T10:21:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Министерство обороны: Выражаем соболезнования родным погибшей и окажем необходимую помощь

По уточненной информации еще 8 человек пострадали во время салюта в Минске 3 июля [видео]
Ольга ИВАШЕНКО
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Во время салюта 3 июля в Минске случилось ЧП: погибла женщина. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧВо время салюта 3 июля в Минске случилось ЧП: погибла женщина. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ
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Праздник в честь Дня Независимости 3 июля 2019 года обернулся бедой. Во время праздничного салюта погибла женщина.

Очевидцы говорят как минимум о двух мощных хлопках с сильным дымом, которые раздались спустя несколько минут после начала салюта в районе стелы «Минск — город-герой». Сообщается, что взрывной волной разбиты окна жилых домов по улице Червякова рядом с Парком Победы и Комсомольским озером.

- Раздалось несколько залпов, а за ними – два мощных хлопка. Потом было много дыма, который поднимался с того места, где запускали салют, - рассказывают зрители так и не закончившегося салюта возле стелы «Минск – город-герой». - А потом мы услышали, что случилась трагедия...

- Я видел все это своими глазами, - делится страшными воспоминаниями минчанин. – Все происходило, как в замедленной съемке. Был один залп, второй... Потом какой-то глухой хлопок....А потом я видел, как что-то светящееся, как муха, небыстро полетело в женщину, которая стояла у реки. Она тут же упала. Только сейчас я понял, что эта летевшая муха была осколком от залпа фейерверка. Он попал ей прямо в шею. К ней на помощь бросилась женщина помоложе. Она держала ее руками за шею, из которой лилась кровь, и в панике кричала: «Помогите». Скорая прибежала очень быстро. Женщине, которая лежала в луже крови, пытались помочь. А рядом лежал тот самый осколок. Он был величиной со спичечный коробок. Судя по всему, травма была очень серьезной. Потом я видел, как ее унесли... Страшно.

- Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена, - сообщили в Минобороны.

Взрывной волной разбило окна. Фото: соцсети

Взрывной волной разбило окна. Фото: соцсети

Известно, что на место трагедии тут же приехал министр внутренних дел. Практически сразу же на месте ЧП начали работу оперативно-следственная группа, специалисты Минобороны, МВД и МЧС. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вот что пишут на сайте Министерства обороны:

«Комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали 4 человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью».

По уточненным данным, пострадали 8 человек.

Очевидцы рассказывают, что женщину убило похожим осколком. Фото: соцсети

Очевидцы рассказывают, что женщину убило похожим осколком. Фото: соцсети

Сообщается, что другим пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Военное ведомство уже высказало соболезнования близким и родным погибшей и сообщило, что окажет необходимое содействие:

- Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь, — сообщает Министерство обороны.

Напомним, праздничный фейерверк в Минске был запущен с шести огневых точек. Одна из них – за стелой «Минск – город-герой». Ранее там же состоялся парад, а также музыкальное и театрализованное представление.

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения. Фото: СК

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения. Фото: СК

Версия: почему случилось ЧП?

Пиротехники уточнили, что праздничный салют готовили военные. По их мнению, трагедия могла произойти из-за неправильной загрузки мортиры. По этой причине снаряд мог не вылететь,а взорваться внутри, после чего отлететь в людей. В Министерстве обороны уже заявили, что заряды из этой же партии уже применялись во время других салютов.

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Названы несколько версий причин трагедии (читать далее)

Взрывы на праздничном салюте. Минск, 3 июля 2019 года.Дмитрий ЛАСЬКО

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