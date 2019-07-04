Очевидцы ЧП во время салюта: «Осколок, который попал в женщину, был величиной с ладонь»

Фейерверк 3 июля в Минске закончился трагически: погибла женщина, еще около десяти человек получили травмы. В домах недалеко от места салюта лопнули окна. Очевидцы слышали два мощных хлопка, которые раздались через несколько минут после запуска фейерверка.

«На катере подплыл спасатель, стал помогать зажимать рану»

Инесса с ребенком смотрели салют на набережной Свислочи, в 10 метрах от того места, где стояла женщина, в которую попал осколок.

- Через три-четыре минуты мы услышали сильный хлопок, переглянулись - явно что-то пошло не так. После этого салют в этом месте сразу прекратился. Люди потом говорили, что сыпались камни и битые стекла, но мы ничего такого не видели. Через 15 - 20 секунд в 10 метрах от нас люди стали кричать, что женщине плохо, ее дочь кричала: «Мамочка, не уходи!» Я врач, подумала сразу, что у женщины начался приступ эпилепсии.

Инесса отдала ребенка другу и поспешила на помощь.

- У женщины была огромная кровопотеря, рядом была ее дочь и зять. Я сразу поняла, что у пострадавшей повреждена сонная артерия. Дочь пыталась зажимать рану на шее рукой, но крови было очень много. К этому месту на катере быстро подплыл какой-то спасатель, он стал помогать зажимать рану. Я позвонила в «скорую», сообщила, что ситуация критическая, пульс на руке уже не прощупывался. Рану мы стали зажимать уже кофтой, чтобы была больше площадь охвата. «Скорая» приехала буквально через 4 - 5 минут. Осколок, который попал в пострадавшую, был величиной с ладонь без пальцев. Больше никто из тех, кто стоял рядом с женщиной, судя по всему, не пострадал - по крайней мере, никто не говорил, что ему нужна помощь. Но люди рассказывали, что на них сыпался песок. Когда я поняла, что помочь больше ничем не могу, ушла оттуда. Но до последнего надеялась на лучшее и следила за новостями: хоть я и сталкиваюсь со смертями на работе, страшно, что можно умереть в мирное время, просто придя посмотреть парад и салют.

«Что-то пролетело возле виска, чуть не сорвало кепку с головы»

- Мы с племянницей стояли у Дворца спорта, специально пришли туда, чтобы посмотреть салют, - рассказывает минчанка Валентина Викторовна. - Через несколько минут после того, как грянули залпы, я почувствовала, как у меня что-то пролетело возле виска, задело по касательной. Чуть не сорвало кепку с головы, я прямо подпрыгнула. Потом уже поняла, что это был осколок. Еще сантиметров 5 - 6 - и этот осколок попал бы в глаз. Я опешила, схватила шапку, говорю племяннице: «Ира, мне чуть осколок от салюта в голову не попал». Она сразу не поверила: как такое может быть? Народу рядом было много, но я не видела, чтобы кто-то еще пострадал.

Женщина говорит, что больше не пойдет смотреть на фейерверки.

- Дети мои - тоже ни ногой, и внуков не пустим. Если бы это произошло с кем-то другим, можно было подумать, что люди преувеличили, но это случилось со мной. Теперь буду считать, что 3 июля - мой второй день рождения.

«Оглох на пару секунд»

- Я участвовал в праздничном представлении и в момент ЧП находился на проспекте Победителей. Услышал громкий взрыв за трибунами - в ушах стоял звон. Я оглох на пару секунд. Это было неожиданно. Потом я поговорил с ребятами - у всех были точно такие же ощущения, - вспоминает учащийся минского колледжа Влад. - Мы стояли недалеко от трибуны, где сидел президент. Он ушел ближе к окончанию салюта. Сейчас со слухом у меня все хорошо. К врачам обращаться не собираюсь.

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