2019-07-04T17:15:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Муж погибшей на салюте женщины: «В тот вечер у меня было плохое предчувствие»

Наталья Николаевна 3 июля решила встретиться с внуками
Алеся ДОБЫШ
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На месте гибели Натальи Николаевны лежат цветыНа месте гибели Натальи Николаевны лежат цветыФото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что случилось, Юрий Иванович узнал только утром 4 июля. В тот вечер рядом с женой его не было, рассказал он "Комсомолке".

- Жена давно не виделась с внуками, их у нас двое – встретиться решили на празднике в городе, - тихо говорит мужчина. - Рядом с женой была дочка. У меня было какое-то плохое предчувствие, но я тогда не связал это с женой. О том, что произошло, мне сообщили только на следующий день.

Юрию Ивановичу тяжело говорить - когда он замолкает, на заднем фоне слышны детские голоса.

- Она была хорошей женой, хорошей бабушкой, очень любила внуков. Была на пенсии, а до этого работала в учебном отделе одного из институтов.

Прощание с Натальей Николаевной состоится в субботу, 8 июля.

Напомним, 3 июля в Минске во время салюта произошла трагедия. Фейерверк запустили в 22:20, а уже через несколько минут минчане, которые собрались на берегу Свислочи, поняли, что произошло какое-то ЧП: раздались громкие хлопки, повалил дым. В домах недалеко от места салюта лопнули окна. На видео, которое успели снять очевидцы, слышны громкие возгласы детей, которые испуганно зовут маму и истошный крик дочери пострадавшей: «звоните в «скорую»!». В тот момент 64-летней женщине, которая стояла на набережной, осколок попал в шею. Люди, которые оказались рядом, пытались ей как-то помочь, остановить кровь, но травма была слишком серьезной – осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Врачам спасти женщину не удалось.

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