Хроника судьбы одного воина

Шмидько Яков Андреевич (1902-1945) - участник освобождения Белоруссии.

1941 - 1942 гг. Техник-интендант 2-го ранга, штаб 35-й Кавалерийской дивизии, Кавалерийский корпус, 37 армия, Южный фронт (ппс 1551/65).

1943 - 1945 гг. Лейтенант, командир взвода 1-й стрелковой роты 729-го стрелкового полка, 145-я Краснознаменная Витебская стрелковая дивизия, 1-й Стрелковый корпус 43-й Армии 1-го Прибалтийского фронта (п/п 81076).

1922 - 1925 гг. Старшина 2-го эскадрона. Действительная военная служба в СКВО, 57-й Харупанский Краснознаменный кавалерийский полк, 10-я Майкопская кавалерийская дивизия.

1931 г. С момента образования совхоза им. В.Р. Вильямса работает управляющим отделением №3 ст. Злодейская (Кировская) Кагальницкого района. Учится в Азово-Черноморском институте механизации сельского хозяйства в г. Зернограде.

3 августа 1941 г. призван Кагальницким РВК. Направлен в Персиановские лагеря, где шло формирование 35-й Кавалерийской дивизии.

10 октября 1941 - июль 1942 гг. - воюет на Южном фронте в штабе 35 КД 37-й Армии. 10 - 20 октября 35-я Кавдивизия ведет оборонительные бои в Матвее-Курганском районе Ростовской обл.

Принимает участие в оборонительных операциях на Украине: в Донбассе (ноябрь 1941, март 1942), под Харьковом (май 1942) и Ворошиловградом (июнь 1942).

13 - 16 июля 1942 г. под Миллерово в ожесточенных боях были разбиты войска 28-й, 37-й, 57-й Армий Южного фронта. В плен попало 33 450 красноармейцев.

25 июля 1942 г. был контужен и попал в плен в лагерь для военнопленных в г. Миллерово. Осенью 1942 г. бежал из лагеря. Во время транспортировки военнопленных он оторвал доску в стене вагона и через щель смог вылезти наружу. 3 недели добирался до Розвиленского ( Песчанокопского ) района, х. Мухин, где в оккупацию жила семья. Осенью 1941 г. семья партсовработника Шмидько Я. А. была вынуждена эвакуироваться в Розвиленский (Песчанокопский ) район.

Семейное предание: дед очень любил семью, детей. Даже по дороге из плена он нанимался к местным жителям крыть крыши, за что и получил 2 фляжки меда. Этот мед из плена на всю жизнь запомнился его детям.

После плена воюет с 15 сентября по 3 ноября 1943 г. в 1-м отдельном штурмовом стрелковом батальоне 47-й Краснознаменной Духовщинской механизированной бригады 39-й Армии Калининского (1-го Прибалтийского) фронта (п/п 14901). 21.10.43 награжден медалью «За Отвагу» за бои под г. Рудня Смоленской области. После ранения восстановлен в офицерском звании.

В ноябре 1943 г. направлен командиром взвода в 1-ю стрелковую роту в 729-й стрелковый полк, 1450я Краснознаменная Витебская стрелковая дивизия 43-й Армии 1-й Прибалтийский фронт.

В рамках Белорусской стратегической наступательной операции 145 СД принимала участие в Витебско-Оршанской операции, приняла участие в освобождении Витебска, участвовала в Полоцкой операции, 03.07.1944 года освободив город Глубокое. Затем принимала участие в Шяуляйской операции, в ходе которой освободила город Поставы 05.07.1944 года и вышла к государственной границе СССР.

1944 г. - принимал участие в наступательных операциях: Смоленской, Белорусской, Прибалтийской и блокировании группировки «Север» в Курляндии.

Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги».

23 - 26 января 1945 г. - во время наступления 145-й СД в направлении Либавы (Лиепая) был тяжело ранен в грудь. 26 января скончался в полевом госпитале 129 ОМСБ.

Похоронен с отданием воинских почестей. Перезахоронен в 1965 г. к 20-летию Победы на Воинском братском кладбище г. Приекуле (Латвия). На мемориале захоронено свыше 23 000 советских воинов.

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