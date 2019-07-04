Таня Савичева нашей семьи

На Нюрнбергском процессе в качестве обвинения был зачитан дневник обычной девочки из Ленинграда по имени Таня Савичева. В девяти строчках - трагедия одной семьи и целой страны. В моей семье тоже есть история, которая передается из поколения в поколение и связана с блокадным Ленинградом.

Моя прабабушка Аня жила со своей большой семьей в окрестностях города на Неве. Ее старшая сестра училась в медицинском институте, а мама возила Аню, ее младших братьев и сестренку Шурочку по выходным в Ленинград, где они гуляли в парке и лакомились мороженым в кафе. Казалось, что ничего не может изменить устоявшиеся традиции. Но как они ошибались!

Начало войны и блокады Ленинграда перечеркнула все. Мама Ани погибла от разорвавшегося рядом с ней снаряда, когда вышла встречать возвращавшуюся домой доченьку. Братьев Владимира и Алексея, а также сестренку Шурочку забрали в детский дом. Аня дважды переходила линию фронта, чтобы найти родных. Они воссоединились, но ненадолго. В детском доме вспыхнула эпидемия, и Аня сбежала из него в поисках старшей сестры. Много испытаний выпало на ее долю: родная тетушка украла у спящей девочки хлебные карточки, после чего Аня бродяжничала, начала пухнуть и приготовилась умирать, но судьба подарила ей еще один шанс. Умирающую девочку подобрала и выходила сердобольная женщина. На протяжении всей блокады полуголодная Аня не только пыталась выжить сама, но и помочь другим, помочь солдатам приблизить долгожданную Победу. Едва держась на ногах от холода и голода, она вместе с другими жителями блокадного города ходила рыть траншеи. Несколько раз вывозила на кладбище тех, кому не суждено было увидеть Ленинград освобожденным. Ближе к снятию блокады Ане удалось разыскать свою старшую сестру Валентину, которая была санинструктором. И моя прабабушка стала помогать сестре ухаживать за ранеными: подносила воду, бинты, просто разговаривала с бойцами, стараясь вселить в их сердца надежду на выздоровление.

Даже после снятия блокады Аня продолжала помогать, выполняя свой маленький, но одновременно такой большой и значимый долг и подвиг. Моя прабабушка хорошо стреляла, а потому ей было поручено охранять бывших военнопленных. За свою помощь блокадному городу она была вознаграждена медалью «За освобождение Ленинграда». Среди бывших военнопленных был и мой будущий прадед - Смыковский Ольгерд Иванович. С ним моя прабабушка уехала в Гомель, где и прожила всю оставшуюся жизнь.

Своих сыновей моя прабабушка назвала в честь пропавших братьев. Всю свою жизнь она мечтала найти их, давала объявления на радио и в газеты. Но все усилия оказались тщетны. Надежда разыскать их угасала с каждым годом.

В честь прабабушки назвали мою маму, которая и продолжила поиски родственников. Несколько лет назад благодаря открытию архивов мы узнали, что маленькая Шурочка умерла в детском доме, не дождавшись Аню, которая обещала принести ее любимые булочки. Она похоронена на Пискаревском мемориальном кладбище в одной из многочисленных братских могил. Я мечтаю съездить в Санкт-Петербург, чтобы посетить это кладбище и положить на могилку маленькую булочку, такую же маленькую, какой была и четырехлетняя Шурочка.

А вот братья выжили! Они были эвакуированы в Ярославскую область, но дальше их следы теряются. Поиски продолжаются. Каждый Новый год под бой курантов моя мама загадывает заветное желание: найти братьев моей прабабушки, их детей и внуков. Ведь только память способна победить время.

Ульяна Бойкова (г. Минск, 5-й класс, гимназия №34).

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