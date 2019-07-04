Яркий Драйв-Арт в Минске уже 6 июля: участвуй и развлекайся!
Это праздник, посвященный открытию нового магазина «Офистон Маркет». И он будет ярким и нестандартным, как работы Энди Уорхола! Поэтому приходите 6 июля на 2-й этаж GreenCity (ул. Притыцкого, 156) и создавайте свои шедевры вместе с нами!
Драйв-Арт - энергичный, как современное искусство; необычный, как творчество Дали; захватывающий, как картины Ван Гога.
Звездой программы станет дуэт граффитистов HOODGRAFFTEAM из Витебска, чья слава уже давно вышла за границы Беларуси, а работы не менее узнаваемы, чем творчество Бэнкси.
Их граффити-портреты украшают стены в Петербурге (Виктор Цой, Сергей Бодров и др.) и Барселоне (Пабло Пикассо), Праге (Джон Леннон) и Хайфе (Луи Армстронг), Варшаве (Жан Рено), Милане (Рассел Тайрон Джонс), Витебске и на острове Бали (Джек Николсон).
Прямо на стене магазина они создадут портрет... а вот кого - это уже будет сюрприз! И, конечно же, состоится творческая встреча с легендарными граффитистами. Вы сможете задать им свой вопрос!
Для всех гостей праздника - и для вас в первую очередь - запланирована масса развлечений:
- вы увидите яркое и удивительное художественное «Шоу товаров» от международной сети арт-школ Fantasy room. В частности - Alcoholinkpainting, суперпопулярную сегодня технику рисования спиртовыми чернилами;
- вместе мы создадим магическую картину «Папараць-кветка». Вы же помните про Купалье? По легенде тот, кто найдет этот цветок, будет обладать сверхъестественными способностями. Мы решили не ждать милостей от природы, а становиться счастливыми собственными силами. Присоединяйтесь!
- вы можете стать участником мастер-класса по рисованию «Цветка жизни». Это почти так же круто, как и найти папараць-кветку.
- для вас будут работать диджей и аквагример, а художник-силуэтист запечатлеет ваш образ с помощью бумаги и ножниц.
Ну и, конечно же, сюрпризы и подарки от «Офистон Маркет»!
Искусство не может быть скучным. Творчество не бывает грустным. Развлечения не должны проходить мимо вас! Приходите и творите!
Где: Green City, 2-й этаж, ул. Притыцкого, 156
Когда: 6 июля с 15.00
Стоимость: бесплатно