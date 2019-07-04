2019-07-04T10:42:35+03:00
Досуг
КП Беларусь

Яркий Драйв-Арт в Минске уже 6 июля: участвуй и развлекайся!

Если вы любите творить, если ищете необычные способы самовыражения, готовы удивлять и удивляться, то мы ждем вас на Драйв-Арт
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Это праздник, посвященный открытию нового магазина «Офистон Маркет». И он будет ярким и нестандартным, как работы Энди Уорхола! Поэтому приходите 6 июля на 2-й этаж GreenCity (ул. Притыцкого, 156) и создавайте свои шедевры вместе с нами!

Драйв-Арт - энергичный, как современное искусство; необычный, как творчество Дали; захватывающий, как картины Ван Гога.

Звездой программы станет дуэт граффитистов HOODGRAFFTEAM из Витебска, чья слава уже давно вышла за границы Беларуси, а работы не менее узнаваемы, чем творчество Бэнкси.

Их граффити-портреты украшают стены в Петербурге (Виктор Цой, Сергей Бодров и др.) и Барселоне (Пабло Пикассо), Праге (Джон Леннон) и Хайфе (Луи Армстронг), Варшаве (Жан Рено), Милане (Рассел Тайрон Джонс), Витебске и на острове Бали (Джек Николсон).

Прямо на стене магазина они создадут портрет... а вот кого - это уже будет сюрприз! И, конечно же, состоится творческая встреча с легендарными граффитистами. Вы сможете задать им свой вопрос!

Для всех гостей праздника - и для вас в первую очередь - запланирована масса развлечений:

- вы увидите яркое и удивительное художественное «Шоу товаров» от международной сети арт-школ Fantasy room. В частности - Alcoholinkpainting, суперпопулярную сегодня технику рисования спиртовыми чернилами;

- вместе мы создадим магическую картину «Папараць-кветка». Вы же помните про Купалье? По легенде тот, кто найдет этот цветок, будет обладать сверхъестественными способностями. Мы решили не ждать милостей от природы, а становиться счастливыми собственными силами. Присоединяйтесь!

- вы можете стать участником мастер-класса по рисованию «Цветка жизни». Это почти так же круто, как и найти папараць-кветку.

- для вас будут работать диджей и аквагример, а художник-силуэтист запечатлеет ваш образ с помощью бумаги и ножниц.

Ну и, конечно же, сюрпризы и подарки от «Офистон Маркет»!

Искусство не может быть скучным. Творчество не бывает грустным. Развлечения не должны проходить мимо вас! Приходите и творите!

Где: Green City, 2-й этаж, ул. Притыцкого, 156

Когда: 6 июля с 15.00

Стоимость: бесплатно

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