Минчане, у которых во время салюта выбило стекла: «Подумали, что война. Такие мощные были хлопки»

Салют 3 июля в Минске стал причиной трагедии: погибла женщина, еще около 10 раненых. Повылетали стекла в домах, расположенных неподалеку от места салюта. Так, у жителей дома №4 по улице Червякова взрывная волна выбила окна. Утром 4 июля дом огорожен красной лентой, в углу убранные стекла, большие ветки деревьев.

Утром 4 июля дом огорожен красной лентой, в углу убранные стекла, большие ветки деревьев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Никогда не смотрю салюты. А в этот раз было вообще страшно. Два мощных хлопка, вся квартира тряслась, я аж вздрогнула - подумала, война началась! - делится с нами жительница дома Алина. Ее квартира не пострадала, а вот некоторым жильцам повезло меньше.

Окна в квартире пенсионера Сергея Головейко тоже пострадали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На балконы во время салюта выходить нельзя, это ежегодное требование милиции. Но у нас в квартире широкие окна, это то же самое, что с балкона смотреть, - вспоминает пенсионер Головейко Алексей. - Я услышал выстрел, хлопок. А потом звук разбитого стекла. Осмотрелся - все нормально. И тут зять зовет в соседнюю комнату. Оказалось, разбито окно, точнее, его внешняя часть. В комнате, к счастью, не было никого. С 1972 года живем, никогда такого не было. Открыли, посмотрели, ничего не трогали, потому что внизу люди. Не дай бог полетит вниз, может кого-то поранить. Мы позвонили в службы, те приехали, все замеряли, составили протокол. Сказали, что вскоре заменят стекло, все будет оперативно.

У жителей дома №4 по улице Червякова взрывная волна выбила окна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Салютом выбило окна и в квартире Елены.

- Выбило окна ударной волной салюта. Очень сильный удар! Затем еще несколько, а потом прекратилось. Дверь балконную в соседней комнате рвануло, я аж вскрикнула, - говорит девушка. - Казалось, что на сантиметр-полтора вперед выступила. Все цело, но окна в углах немного треснули. А в другой комнате вылетело внешнее стекло. МЧС его вырезало, сегодня после обеда должны заменить.

Салютом выбило окна и в квартире Елены.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соседи во дворе обсуждают произошедшее. Многие живут здесь десятилетиями и уже привыкли к громким звукам салюта. Но таких последствий не припомнят.

- В гостиной смотрели, был взрыв сильный, волна! Помню, еще шмотануло дверь. Какой ужас, никогда такого не было, продолжалось очень долго с другой стороны. Говорят, что у нас в доме 10 окон выбито, - говорит местная жительница.

Выбитые стекла.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время салюта были выбиты окна и в здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана. Днем 4 июля территорию комплекса оградили, ее очищают от стекла.

- Последствия есть, но они не очень существенные. Пострадало примерно 12% оконных заполнений, - говорит замдиректора ЖКХ Центрального района Артур Кожедуб. - Здание спортивно-общественное, мы помогаем в очистке. Вопрос остекления будет решаться не нами.

- В целом по району много таких случаем с разбитыми окнами после салюта?

- Только один дом - на улице Червякова, всего в 6 квартирах на данный момент зафиксировано. В трех пока не получили доступ в квартиры, одна еще проверяется.

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