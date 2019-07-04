Пиротехник о трагедии во время салюта 3 июля: «Уверен: специалисты, которые работали на местах и запускали залпы, виновны меньше всего»

Погибшую не вернуть, в списке пострадавших сейчас числятся как минимум 10 человек. Двое из них в больнице. Больше всего сейчас волнует вопрос, как и почему такое могло произойти.

Расследование продолжается, СК уже вынес несколько возможных версий произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК РБ (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Все версии, так или иначе, связаны с неисправностью салютных установок, фейерверочных изделий, а также неправильным заряжанием и эксплуатацией этих установок.

Профессиональный пиротехник: «Уверен, специалисты, которые работали на местах и запускали залпы, виновны меньше всего». Фото: пресс-служба СК.

За мнением по поводу произошедшего мы обратились к профессиональному пиротехнику Игорю Сидоровичу.

- Организацией фейерверка на День Независимости занимаются военные, - рассказывает Игорь. - У них есть свой устав и регламенты, которые касаются организации и обеспечения безопасности при проведении салютов. Они, безусловно, перекликаются с гражданскими нормами по использованию профессиональных пиротехнических изделий, но все-таки отличаются.

- Чьи правила более жесткие?

- Дело не в жесткости правил, а в порядке их применения. Любой военный устав написан кровью. Версий о причинах произошедшего в наших кругах несколько. Могу озвучить только свое мнение. Я на 90% уверен, что проблема непосредственно в качестве закупленных изделий. С этими изделиями и установками уже происходили инциденты в России.

- Министерство обороны уже заявило, что заряды из этой же партии уже применялись во время других салютов.

- Партии могли иметь заводской дефект, который проявился при определенных условиях, например детонация, брак замедлителей. Организация, у которой они закупают заряды, а это закрытая военная корпорация, и вряд ли она предоставит официальную статистику нестандартной работы поставляемой ими продукции.

- Перед тем, как использовать снаряды, их как-то проверяют?

- Все пиротехнические изделия, которые поступают к нам в Беларусь, проходят сертификацию Таможенного союза. Соответственно, и испытания. Но как происходят приемка и испытания пиротехнических изделий, которые приходят по линии военных, мне неизвестно.

По данным Минобороны, салютные установки и сами фейерверочные изделия приобрели в российском ОАО «Пиро-Росс» г. Сергиев Посад. Фото: minsknews.by

- По поводу осколков… Если в случае ЧП они могут разлетаться так далеко, значит, была проблема с организацией безопасности?

- Очень похожую историю с такими же установками, которыми пользуются военные, я пару лет назад наблюдал на фестивале в России. То, что при использовании этих же мортир, там не случилась аналогичная трагедия и людей не ранило осколками, это большая удача. Военные стреляют из железа, то есть используют для запуска железные мортиры. По сути, установки, которыми для запуска салютов пользуются военные, при нестандартном поведении пиротехники превращают заряды в гранаты. Надеемся, в дальнейшем зона безопасности станет намного больше. Мы, гражданские пиротехники, пользуемся установками (мортирами) из пластика и алюминия. В нестандартной ситуации их радиус поражения незначителен и укладывается в установленную норму безопасности. И в случае ЧП зрители не пострадают. Уверен, специалисты, которые работали на местах и запускали залпы, виновны меньше всего.

Минобороны: «Трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать». Фото: minsknews.by

КСТАТИ

Как рассказали очевидцы вчерашних салютов, залпы которых производились с шести точек Минска, рядом с землей снаряды развалились также в Чижовке и Уручье. Однако официальных сведений о пострадавших там нет. Известно, что женщину, которой осколок снаряда нанес смертельную травму, находилась примерно в 500 метрах от места запуска салюта, а окна в домах выбило на расстоянии более чем километра.

ОФИЦИАЛЬНО

Минобороны: «Трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать»

- Предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм), - говорится в сообщении Министерства обороны, которое после трагических событий также выдвинуло версию о причинах произошедшего.

- Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены…

Также в ведомстве сообщили, что для исключения «человеческого фактора» велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок, а оцепление в местах проведения салюта было выставлено «согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя».

Назвали и производителя. По данным Минобороны, салютные установки и сами фейерверочные изделия приобрели в российском ОАО «Пиро-Росс» г. Сергиев Посад.

- Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать, – подчеркнули в Министерстве и принесли соболезнования родным погибшей.

Мы дозвонились в ту самую компанию «Пиро-Росс», чтобы удостовериться в информации Минобороны и узнать, были ли проблемы с их изделиями ранее. Ответ был короток: «Комментариев не даем. До свидания».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет: 64-летнюю женщину, пострадавшую при ЧП во время салюта, спасти не удалось

Еще как минимум три человека получили травмы (читать далее)

Минздрав по ЧП во время салюта 3 июля в Минске: «Всем пострадавшим помощь оказывалась в первые минуты»

По уточненным данным, 8 человек получили травмы, одна женщина погибла (читать далее)

Военные показали установки, которыми давали залпы салюта 3 июля

В день Независимости применяли фейерверочные изделия, которые раньше не использовались (читать далее)

Минчане, у которых во время салюта выбило стекла: «Подумали, что война. Такие мощные были хлопки»

В многоэтажке на Червякова в 10 квартирах выбило окна (читать далее)