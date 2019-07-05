Купалье-2019 в Минске: места и время проведения праздничных гуляний

- Бесплатно поучаствовать в самом загадочном празднике лета - Купалье - в этом году в Минске можно будет только в парке имени 900-летия Минска, что возле Чижовского водохранилища. Приходите сюда 6 июля с 18.00 до 22.00. Ведущие праздника приедут на карете, а вот персонажи купальской ночи появятся из вод водохранилища. Что будем делать? Плести венки и пускать их по воде, слушать выступления фольклорных групп, играть, участвовать в конкурсах, а вечером жечь костер. Каждый год минчане собирались на Купалье в Лошицком парке, но в этом году праздника там не будет.

- Зато можно отправиться в Ботанический сад, где 6 июля с 18.30 до 23.00 состоится «Купальский вечер в Ботаническом саду». Здесь много прекрасных трав, цветов, лебединое озеро, будет и огонь - файер-шоу и традиционный купальский костер. Гости смогут стать активными участниками театрализованного представления купальского вечера со всеми его обычаями и традициями. На протяжении вечера в Ботаническом саду будут звучать купальские песни, организованы игры, забавы и хороводы. Сотрудники сада проведут экскурсии по коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений (сбор в 18.30 возле ведущих праздника). Билеты: 5 - 10 руб.

- Аутентичный праздник в честь солнца Купалье, то есть такой, каким видели его наши предки, можно будет наблюдать 6 июля с 18.00 до 21.00 в Музее народной архитектуры и быта в Озерце, что возле МКАД. Здесь обещают волшебную атмосферу: гости будут искать папараць-кветку, девушки - гадать на суженого, водить хороводы возле костра и прыгать через него. Билеты: 4 - 6,5 руб. взрослым, дошкольникам - бесплатно.

КРОМЕ ТОГО В ВЫХОДНЫЕ МОЖНО ПОСЛУШАТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ДЖАЗ И УВИДЕТЬ КУКОЛ-КРИВЛЯК

- Последний концерт фестиваля «Джазовые вечера у Ратуши» состоится 6 июля (нач. в 20.30). На сцене будет звучать джаз от американских музыкантов, а именно от виртуозного джазового органиста и вокалиста, дважды номинанта на премию «Грэмми» Джои ДеФранческо и супружеской пары Джин Бейлор и Маркус Бейлор, участников проекта The Baylor Project. В исполнении музыкантов минчане услышат искренний и душевный джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула. Вход свободный.

- Если будете гулять по Троицкому предместью, загляните в «Гостиную Голубка» (ул. Старовиленская, 14), где на днях открылась выставка испанских характерных кукол из частной коллекции Светланы Пинчук. Всего их представлено около 300 с разными мордашками: милыми и злыми, гневливыми и радостными и очень часто - хулиганистыми. Куклы, которых называют маленькими кривляками и которые выпускались в Европе всего пару лет в середине 90-х, умеют говорить, лить слезы, сосать соску. Выставка будет работать все лето ежедневно с 10.00 до 17.30. Билеты: 3 - 4 руб.