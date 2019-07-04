Котлета из чечевицы и карамельный баклажан: готовим ЗОЖ-блюда на пикнике

Вместе с шеф-поваром минского кафе Beetlejuice (где есть сад, мангал и летняя терраса) Андреем Лебидко и ЗОЖ-платформой #HEALTH_ME_UP приготовили блюда для ЗОЖ-пикника.

- У нас в кафе большой популярностью пользуются вегетарианские блюда, хотя меню рассчитано на любые пищевые предпочтения. Особые похвалы гостей получает «Вегбургер» – чечевичная котлета с овощами под розовым соусом в булочке с кунжутом. Ее можно приготовить и дома, - признается шеф.

Рецепт котлет из чечевицы от повара:

Развариваем по максимуму чечевицу, взбиваем блендером, добавляем мелко нарезанный репчатый лук и овсяные хлопья. Пусть фарш немного постоит, хлопья заберут лишнюю жидкость. Формируем котлетки и слегка обжариваем (лучше без добавления масла). Можно добавить в фарш рубленые баклажан, кабачок, перец и красный лук. После чего сформировать шарики, запанировать в овсяных хлопьях, слегка обжарить, а потом буквально минуты три довести в пароконвектомате или духовке.

Подавать блюдо хорошо с овощным гратеном: слегка обжаренные брокколи, цветная капуста и стручковая фасоль дозапекаются в духовке - можно даже вместе с шариками для пропитки.

ЗОЖ невозможен без качественных продуктов. Среди адептов правильного питания популярна фермерская продукция. А если на пикнике вы жарите на мангале жирную замаринованную свинину из кулинарии, то, скорее всего, огонь такие продукты будет подпекать и давать дым, в котором находятся канцерогены. Так что лучше выбирать гриль, на котором все готовится без масла. Особенно хороши на гриле овощи, потому что больше никакой тепловой обработки они не проходят. Даже баклажаны, которые внутри будут слегка сыроваты, хорошо сохраняют питательные свойства.

Рецепт баклажанов от повара:

Слегка обжариваем баклажаны на гриле, до появления характерных для блюд на решетке-гриль полосок. Добавляем слегка обжаренный помидор, который идеально было бы взбить, добавив немного соли, белого перца и - при большом желании - сахара (но можно и без него). Смешав баклажаны и помидоры, слегка подпекаем блюдо в духовке.

На пикнике хороши и легкие салаты. Помимо классического сочного айсберга, болгарского перца, помидора и острого и соленого сыра фета (лучше не добавлять заправок и специй, даже масла), можно попробовать сочетание салата с сырой свеклой.

Рецепт салата из свеклы от шефа:

На салатный микс (айсберг, ромен и т. д.) выкладываем тонко нарезанные сырую свеклу, яблоко и листья шпината. Украшаем стеблем сельдерея и грецким орехом. Заправляем ореховым соусом. Простой и приятный салат из пары ингредиентов готов.

Приятные освежающие напитки сделать тоже легко. Берем любые фрукты, заливаем их небольшим количеством кипятка, чтобы они отдали свой сок. Добавляем холодную питьевую или кипяченую воду, не минералку. К грейпфруту попробуйте добавить персик, в яблоки - лимон. Мяту и лайм можно добавлять безошибочно в любой домашний лимонад - это гарантированная свежесть.

Рецепт индейки, курицы и рыбы от шефа:

Окунаем мясо индейки за сутки до пикника в кисло-сладкий соус. Для этого, например, взбиваем облепиху, которая придаст мясу приятный кисловатый вкус, размягчит его и сделает сочным. Можно добавить мед для корочки. Кролика можно замариновать даже в соевом соусе, но ненадолго, буквально на час. Обжарить надо на решетке-гриль. Эти диетические блюда, приготовленные без капли масла, но главное - не пережарить.

Интересное блюдо можно получить из обычной куриной грудки. Для этого в филе заворачиваем спаржу и обвязываем шпагатом. В саму воду, которая будет отдавать пар, добавляем цедру лимона и тимьян, чтобы пропитать филе. Спаржа готовится 25 - 30 минут и подается с апельсиновым соусом. Для его приготовления варим в небольшом количестве воды сочный апельсин с мятой и бадьяном, после чего перемалываем блендером.

Тем, кто любит рыбу, можно порекомендовать несложный рецепт очень вкусного морского окуня: чистим целую тушку рыбы от чешуи (она мелкая, чистить стоит тщательно) и потрохов, но оставляем голову, чтобы выглядело эстетично. Обжариваем на гриле с двух сторон, поливая лимонным соком, который выжимаем во время готовки. Придется перевернуть ее пару раз, но не забыть обвязать тушку ниткой. Это в результате даст нам более «рыхлое» мясо рыбы, впитавшее кислинку цитрусовых. В качестве гарнира на этом же гриле можно обжарить цукини и шампиньоны. Также будет уместен рис, особенно смесь бурого и дикого.

Лосось, семгу и форель хорошо готовить на пару, добавив в водяную баню лимон и тимьян, но умеренно, чтобы тот не давал горечи. Прямо в этой воде можно отварить на гарнир и стручковую фасоль.

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