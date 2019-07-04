С 1 июля счетчики можно перевести на «умный учет» и экономить на оплате электроэнергии

Новшество заработает только для тех, у кого установлен электронный счетчик. А таких немало, ведь уже с десяток лет новостройки сдают с этими приборами, а также многим меняют устаревшие. Счетчик нужно настроить: в этом поможет работник энергосбыта. Причем бесплатно.

- В Беларуси электронные счетчики установлены в 8,264 тыс. многоквартирных домов, из них в Минске - в 3,5 тыс. - рассказал «Комсомолке» начальник управления сбыта энергии «Белэнерго» Виктор Житкевич. - Это чуть больше 10% от всех многоэтажек в стране. В остальных домах постепенно идет замена индукционных счетчиков на новые. По плану «Белэнерго», к 1 января 2023 г. во всех многоэтажках будут установлены электронные приборы. Если семья не хочет ожидать замены несколько лет, она может купить электронный счетчик. Его установят бесплатно.

Теперь при оплате услуг можно выбирать два варианта. Первый действует сейчас: день разбит на два периода. С 17.00 до 22.00 владельцы газовых плит будут платить 0,3492 руб., а электроплит - 0,2968 руб. А с 22.00 до 17.00 следующего дня квартиры с газом - 0,1222 руб., а с электроплитами - 0,1039 руб.

Второй вариант: разбить день на три периода. Квартира с газовой плитой будет оплачивать: с 6.00 до 17.00 - 0,1222 руб., с 17.00 до 23.00 - 0,3143 руб., а с 23.00 до 6.00 - 0,1048 руб. В домах, где установлены электрические плиты, с 6.00 до 17.00 1 кВт*час обойдется в 0,1039 руб., с 17.00 до 23.00 - в 0,2671 руб., а с 23.00 до 6.00 - в 0,0890. руб.

Сама по себе новая система не заработает. Работник электроснабжающей организации бесплатно запрограммирует электронный счетчик на «умный учет» по заявлению жильца.

В домах постарше электричество обычно считает индукционный счетчик. Жилец квартиры с газом будет оплачивать 0,1746 руб. за 1 кВт*час. Если же пользуется электрической плитой - тариф 0,1484. Но индукционный счетчик можно заменить на электронный.

Квартиры в Беларуси потребляют в среднем 110 - 112 кВт в месяц. В правительстве считают, что применение трехставочного тарифа позволит потребителям снизить размер платежей за электроэнергию на величину до 11%.