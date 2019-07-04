Ставки по кредитам на жилье упали с 1 июля. Чего ждать на рынке?

О снижении процентных ставок с 1 июля уже заявили Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и Приорбанк. С начала этого месяца кредит на жилье можно взять в среднем под 14,5% годовых (10% - это ставка рефинансирования + 4,5 процентного пункта). Ставки снизились и по многим потребительским кредитам (в среднем на 0,5 - 1,0 процентных пункта). Можно ли ждать, что это станет тенденцией?

- Для банков есть предельный уровень ставок, когда кредиты по более высоким процентам выдавать невыгодно. В пределах этой максимальной ставки в разных банках цифры постоянно незначительно колеблются то в одну, то в другую сторону, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - В основном ставки по кредитам и депозитам коррелируют со ставкой рефинансирования, которая с прошлого лета остановилась на уровне 10%. Например, Нацбанк ежемесячно предоставляет статистику кредитных ставок. Получается, в апреле средние ставки по кредитам для физлиц по сравнению с мартом снизились, а в мае по сравнению с апрелем - выросли. По июню статистики пока нет. Когда мы говорим о таком скромном снижении ставок, сложно выделить одну причину и нельзя утверждать, что тенденция сохранится. Пока ставка рефинансирования не меняется, ставки по кредитам и депозитам будут совершать небольшие колебания.

На размер ставки по кредиту влияет стоимость ресурсов в распоряжении банка, спрос на кредиты. В процентную ставку включены риски невозврата или просрочки кредита. Можно сделать процентную ставку ниже и не потерять доход, если понизить эти риски. Например, потребовать больше поручителей или ужесточить требования к залогу.

Обычно ставки по кредитам первым изменяет крупнейший отечественный банк - Беларусбанк, за ним в условиях конкуренции часто меняют ставки и другие. Вторая закономерность - изменение ставки рефинансирования. Напомним, ставка рефинансирования за 2017 год упала с 17 % до 11 %, а за 2018 год - до 10%. В итоге покупать жилье в кредит люди стали гораздо чаще. Чтобы немного погасить кредитный бум, с конца 2018 года многие банки приостановили выдачу кредитов на готовое жилье. Остались только кредиты на строительство жилья под 15% годовых и на покупку льготного жилья.

С 8 апреля этого года Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение жилья на вторичке и изменил «коэффициент платежеспособности» получателей кредитов. С этого момента на новый кредит могли рассчитывать лишь те, кто отдавал на все свои кредиты не более 40% зарплаты. Вслед за ним выдачу кредитов на покупку жилья восстановили другие банки, но повысили ставки. Например, БПС-Сбербанк увеличил ставку на покупку и строительство жилья с 15% до 16,1%, Белинвестбанк - с 14,95% до 16,1%, БелВЭБ - с 14% до 15%, Приорбанк - с 14% до 16,1% (за второй и последующие годы). Но к концу июня ставки поползли вниз: кредит на строительство жилья выдавали под 15%, на приобретение жилья - под 15,3%.

При этом эксперты отмечают, что спрос на кредиты, в том числе «квартирные», только растет из-за повышения уровня реальных доходов, но темпы этого прироста постепенно замедляются. Так что ждать повышенного спроса из-за небольшого июльского снижения процентных ставок не стоит.

КСТАТИ

По кредитам на недвижимость на начало июня белорусы задолжали 7 миллиардов 598,9 миллиона рублей (+103,1 миллиона рублей за месяц), по потребительским кредитам - 4 миллиарда 772,6 миллиона рублей (+ 87,9 миллиона рублей за месяц).