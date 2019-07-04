2019-07-04T17:31:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

За поражение в первом круге Уимблдона получают по 57 тысяч долларов

Три из четырех белорусок покинули турнир после первого матча
Захар ПЛАТОНОВГеоргий ШАКОВ
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Виктория Азаренко полна решимости далеко пройти на турнирной сетку Уимблдона. Фото: ReutersВиктория Азаренко полна решимости далеко пройти на турнирной сетку Уимблдона. Фото: Reuters
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Зато Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко получат как минимум 57 тысяч долларов. Таковы премиальные за участие в первом круге турнира «Большого шлема». Тот же Дмитрий Турсунов, тренер Соболенко, на закате карьеры, выступая только на крупных турнирах, выиграл за год всего 2 матча из 14, но заработал при этом 323 тысячи долларов. Неплохо? Само собой, играть надо на совесть.

Впервые игрок, сачковавший на корте, был оштрафован на «Ролан Гаррос - 2019». Американка грузинского происхождения Анна Татишвили побегала по корту 55 минут, проиграла - 0:6, 1:6, но вместо $52 тысяч на счет получила дырку от бублика и даже не смогла расплатиться за гостиницу.

Соболенко, равно как и Саснович, продолжают выступление в паре. В одиночном разряде из белорусок в деле Виктория Азаренко. В пятницу в третьем круге она сыграет с седьмой ракеткой мира Симоной Халеп. Ориентировочное время начала матча - 13.00.

Виктория поразмышляла о своем пути в теннисе:

- Я пожертвовала детством ради мечты. Слово "жертвовать" звучит так, будто это нечто трудное. Но мы всегда жертвуем временем с семьёй, когда каждый день ходим в школу. В то же время у меня были возможности, которых не было у других детей, особенно из места, откуда я родом. Шанс пробиться на большую арену был очень мал, поэтому я отношусь ко всему происходящему как к привилегии. Сложно назвать это жертвой. Но, конечно, мы каждый день в пути, а не дома. Однако я живу мечтой. Живу тем, что люблю делать больше всего. Немногие могут это сказать, — передает слова Азаренко "Чемпионат".

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