«Динамо» вернуло шведского вратаря, который тащил команду

Во вторник «Динамо» объявило, что Юнас Энрот заключил новый контракт. В конце прошлого сезона, который для «зубров» завершился уже в феврале, шведский вратарь покинул минск клуб и отправился на родину в «Эребру», чтобы получить игровую практику и попасть в состав сборной Швеции на чемпионате мира. Задачу голкипер выполнил, да еще помог «Эребру» выйти в плей-офф SHL. В Швеции Энрот провел 10 поединков, пропускал в среднем меньше двух шайб за игру (1,88) при проценте отраженных бросков 92,7. Но на чемпионате мира он довольствовался ролью третьего номера, так и не появившись на льду.

В прошлом сезоне Энрот стал вторым вратарем в КХЛ по стабильности и часто признавался лучшим игроком матча в составе «зубров». Правда, часто это было примерно так: если бы не Энрот – проиграли бы с более крупным счетом. В сумме за два сезона на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков.

28-летний защитник Стефан Эллиотт и 31-летний нападающий Франсис Паре - еще два новичка, которых подписали на прошлой неделе. Эллиотт хорошо знаком главному тренеру «зубров» Крэйгу Вудкрофту.

- Эллиотта хорошо знаю по олимпийской сборной Канады. Получил удовольствие от совместной работы. Это очень качественный хоккеист. Двусторонний защитник, который умеет надежно действовать в обороне и помогать в атаке. Настоящий профессионал с отличным характером, способный стать лидером. Может показать, как надо готовиться и относиться к матчам. Отличное усиление, - заявил Вудкрофт.

В 2011-м Эллиотт заключил контакт с «Колорадо» контракт новичка, но за четыре года так и не закрепился НХЛ, играя в АХЛ. Затем была «Аризона», переезд в Европу (казанский «Ак Барс» и шведский ХВ-71). В прошлом сезоне канадец предпринял попытку вернуться в НХЛ, но за «Оттаву» провел три матча, зато хватало практики в АХЛ. В 2018-м в составе сборной Канада стал бронзовым призером Олимпиады (те Игры, напомним, прошли без игроков НХЛ).

Франсис Паре два предыдущих сезона провел в «Автомобилисте» (в 118 матчах набрал 68 (30+38) очков). В начале карьеры после успехов в юниорской лиге попал в систему «Детройта», но в НХЛ Паре так и не дебютировал. После нескольких сезонов в АХЛ уехал в Европу: финнский ТПС, магнитогорский «Металлурге», «Трактор», «Слован» «Медвещака», ТПС, «Серветт». В «Магниткой» в Паре стал обладателем Кубка Гагарина.

- С Паре лично не знаком, но постоянно следил за этим парнем. У него богатый опыт выступления в КХЛ, на который мы полагаемся. Даже чемпионом становился. Франсис всегда старается быть полезным клубу за счет хорошей игры в нападении и лидерских качеств. Рассчитываем, что он станет примером для молодых, настоящим профи. Слышал, Паре - отличный партнер по команде, на которого можно положиться. Рады заполучить такого хоккеиста, - сказал Вудкрофт.

9 июля «Динамо» выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону.