Коллега погибшей во время салюта в Минске женщины: «Ее любили и коллеги, и студенты, все шли за советом»

- Очень жаль, мы просто в шоке, что это случилось именно с ней, - вздыхает Ольга Александровна, коллега погибшей на ЧП во время салюта Натальи Николаевны. - Она работала в нашем институте больше 10 лет: и в учебном отделе, и в деканате. Ее любили и коллеги, и студенты, к ней все шли за советом, - продолжает собеседница. – Даже слов не хватает, чтобы ее охарактеризовать: она прежде всего была хорошим человеком и хорошим работником. Очень любила свою семью, помогала дочери: на один год даже брала в институте декретный отпуск, чтобы дочка смогла поработать, а сама ухаживала за внучкой.

О происшествии, которое случилось во время салюта, Ольга Александровна услышала по радио.

- Я была в шоке, что у нас в принципе в Беларуси такое происходит, а когда узнала, что это Наталья Николаевна - была просто в ужасе. Расстроен весь коллектив. Две недели назад наша коллега случайно встретила Наталью Николаевну, мы все ее вспоминали добрым словом.

Напомним, в Минске 3 июля во время салюта произошло ЧП: 64-летняя женщина погибла, осколок попал ей в шею, повредил сонную артерию. Еще 10 человек пострадали, двое из них находятся в больнице.

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