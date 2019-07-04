2019-07-04T18:01:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр здравоохранения: «Среди пострадавших - 16-летний подросток»

Владимир Караник рассказал «Комсомолке», что в больнице остаются двое мужчин
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Министр здравоохранения Владимир Караник.Министр здравоохранения Владимир Караник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В момент трагедии рядом с погибшей женщиной была ее дочка. Ей была сразу оказана экстренная психологическая помощь.

- Ей была оказана медикаментозная помощь, после чего ее консультировали специалисты-психологи в стационаре. От госпитализации она отказалась. Сейчас она находится под наблюдением. Мы планируем первые дни ежедневно с ней связываться для того, чтобы выяснять, нужна ей помощь или нет, - рассказал «Комсомолке» министр здравоохранения Владимир Караник.

Осколок повредил погибшей женщине сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травмой, несовместимой с жизнью. Минздрав выразил свои искрение соболезнования родственникам погибшей.

- Ей была оказана помощь в первые минуты на месте. Сразу были заказаны реанимационные бригады. Фактически помощь оказывали три бригады медиков, две из которых - реанимационные, - говорит Караник. - На сегодняшний момент пострадавшими из-за некорректной работы пиротехнической установки признано 9 человек. Это те, кто получили ранения осколками, и те, кто получили ранения осколками стекла выбитого окна. Есть еще женщина, которая получила черепно-мозговую травму легкой степени. Эта травма, связанная с падением. Она говорит, что упала от взрывной волны. Сейчас в больнице остаются два человека: 24-летний мужчина с травмой плеча и 62-летний мужчина с травмой щеки. Остальным помощь оказана амбулаторно. В госпитализации они не нуждались. Среди пострадавших есть 16-летний подросток - у него ушиб голени. Это легкая травма.

- Мы разговаривали с подростком, который, по его словам, оглох на пару секунд от взрыва…

- Я тоже находился на салюте и могу сказать, что там признаков баротравмы ни у кого не было. И там был не тот грохот, который мог привезти к баротравме и контузии.

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