Задержаны представители российской фирмы, причастные к взрыву во время салюта в Минске

Напомним, трагедия произошла в Минске во время праздничного салюта на День Независимости Беларуси. Вместо фейерверка раздался взрыв – одна женщина погибла на месте трагедии, еще около 10 человек пострадали, взрывная волна выбила стекла в окнах близлежащих домов.

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси после ЧП сообщила, что произошедший несчастный случай может быть связан с качеством снарядов, из которых производился взрыв. В этом году использовались фейерверки, купленные у российской фирмы-производителя ОАО «Пиро-Росс».

По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. И как сообщила пресс-служба ведомства, уже задержаны подозреваемые. Ими оказались двое представителей российской фирмы-поставщика, которые прибыли в Беларусь специально для того, чтобы оказать необходимую техническую или другую помощь в подготовке салюта.

– Задержанных представителей российского предприятия-поставщика, 28 и 25-летнего мужчин, подозревают в преступном нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами либо пиротехническими изделиями, что по неосторожности стало причиной смерти человека, – уточнили в пресс-службе.

Наказание по данной статье – заключение максимально на 7 лет.

Как пояснили в СК, российские специалисты заряжая салютные установки – мортиры, механически воздействовали на заряды. Хотя это не предусмотрено правилами обращения с данным типом зарядов.

Расследование продолжается.