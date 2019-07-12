Во время игры «Шахтера» в Смолевичах на девочку упал щит, ее утешили и пригласили на матч

26 июня в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Беларуси «Смолевичи» — «Шахтер» после столкновение защитника солигорской команды Николы Антича и игрока хозяев Ивана Василенка. Последний упал на рекламный щит, который слегка придавил девочку дошкольного возраста - зрительские места стадиона «Озерный» вблизи поля.

В перерыве того матча Никола Антич снял майку, поднялся на трибуну и вручил футболку девочке.

— Игрок «Смолевичей» после борьбы упал на рекламный щит, который потом опрокинулся на девочку. Она плакала, и мне хотелось ее подбодрить. Это нормальная реакция.

— Девочка улыбалась после твоего подарка?

— Да, все хорошо, - рассказывал тогда Антич клубной пресс-службе.

Девочку Соню из Смолевичей вместе с родителями пригласили на матч «Шахтера» в Лиге Европы с мальтийским «Хибернианс», который прошел 11 июля. Как это было – смотрите на видео.