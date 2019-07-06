Мэр Минска Анатолий Сивак: «Будучи студентом, ездил на матчи «Динамо» из Гомеля»

В 14-м туре чемпионата Беларуси состоялось «класико» - встреча минского «Динамо» и БАТЭ. Это всегда больше, чем просто матч. Пусть даже в турнирной таблице сейчас команды решают разные задачи: борисовчане догоняют брестское «Динамо», динамовцы начинали сезон с одним владельцем, но уже успели пережить его смену и отпустить восвояси половину состава, которые подбирали прежние руководители.

Егор Зубович устремлен вперед.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В стартовом составе минчан играли 21-летние Плотников, Швецов, 19-летний Лях, 22-летний Чиж, на замену вышли 17-летние Иванов и Ложкин. 7 из 11 человек, вышедших в стартовом составе, – воспитанники клуба.

Максим Швецов уже несколько сезонов играет в основе "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Плотников стал основным вратарем "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра складывалась примерно так: в первом тайме «Динамо» всеми силами оборонялось, организовать контроль мяча на чужой половине поляпрактически не получалось. А ошибки в обороне начались после получаса игры, одной из таких воспользовался Стасевич, открывший счет на 39-минуте. «Динамо» ответило ударом Гавриловича со штрафного – БАТЭ спасло, что мяч попал в штангу. Во втором тайме динамовцы перестроились и сравняли счет (забил хорват Треботич). Но ошибка в последней 10-минутке вылилась в еще один пропущенный мяч (забил серб Милич) – в итоге поражение 1:2.

Игорь Стасевич исполняет штрафной удар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Радость динамовцев после гола.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неманья Милич сыграл на добивании и принес БАТЭ победу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В мае «Динамо» пережило смену владельца. Клуб из под крыла Юрия Чижа перешел Мингорисполкому.

Минское «Динамо» забрали у Юрия Чижа через суд

Только 2 июля решение вступило в законную силу.

Во многом и с этим связано появление на матче председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака. Футбол он смотрел в компании начальника управления по спорту и туризму Мингорсполкома Михаила Прокопенко, гендиректора «Динамо» Андрея Толмача и спортдиректора Юрия Поклада.

Начальник управления по спорту и туризму Мингорсполкома, глава федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак посетил футбольный матч впервые со времен студенчества.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В перерыве матча пообщались с Анатолием Сиваком.

– Какое будущее у минского «Динамо»? Клуб теперь принадлежит городу.

– Пока ничего не могу сказать. Я первый раз смотрю на минское «Динамо». Судя по игре, перспективы такие…

– Вновь появились разговоры, что новым владельцем может стать российский бизнесмен Михаил Гуцериев, у которого много проектов в Беларуси.

– Сейчас «Динамо» – это коммунальная собственность. Пока так и остается.

– То есть про Гуцериева – слух?

– Мне пока неизвестны какие-то планы.

– Какой сейчас бюджет у «Динамо»? Какие позволяет решать задачи?

– Клуб фактически только вчера появился у нас в управлении после всех апелляций. И пока мы самостоятельно как владельцы бюджет еще не формировали.

– Как обстоят дела со строительством национального стадиона?

– Надеемся, что в этом году начнем строить в активной фазе, копать...

- Финансирование за счет китайской стороны?

- Это техническая их помощь. На нас лягут подготовительные работы – освобождение от сетей, подготовка территории. Китайцы будут заниматься остальным.

- Строители тоже с китайской стороны?

- Но сто процентов строителей они не привезут же. Где-то и здесь будут нанимать, как и большинство китайских компаний, которые работают в Беларуси.

- Как вам сегодняшний матч?

– Я крайний раз был на футболе еще студентом. Приезжал специально из Гомеля в Минск на игру динамовцев. Тогда играли с московским «Динам», кажется, проиграли 4:0. Вообще я люблю футбол и смотрю его всегда. Сейчас интерес вылился в этот приход [на стадион]. Дальше тоже буду более внимательно смотреть за минскими командами. С учетом собственных предпочтений и с учетом, что нужна отдача от тех денег, которые мы вкладываем в спорт, чтобы зрителям было интересно. Шел на стадион, 10 минут как матч начался, а очередь в кассу большая. Масса и других проблем.

– Футбол вы смотрите с генеральным и спортивным директорами «Динамо». А с командой общались?

– Я же сказал, что, по сути, вчера апелляционный суд был. До его решения я не имел морального права проявлять интерес. До этого мы решали проблемы, которые накопились: задолженности по зарплате и так далее. «Динамо» не коммунальное предприятие, чтобы финансировать бюджет [клуба], а акционерное общество, там свои подходы (предприятия, спонсорская помощь). Сейчас нужно выстроить финансовую модель. Специалисты думают, а потом докладывают (смотрит на Андрея Толмача, Юрия Поклада, Михаила Прокопенко и улыбается – KP.BY).

Горячо в штрафной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После игры главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал появление мэр Минска на матче:

- Очень хорошо, что на матче был мэр. Но никогда не говорю ребятам, что сегодня мы должны сыграть хорошо, потому что пришел мэр. Мы должны играть для болельщиков. Думаю, мэр пришел как болельщик, поддержать «Динамо». Знаете, в бане за хлебом все равны. Так и на стадионе: кто бы ни пришел, он болеет, переживает. Мы играли не для мэра, а для болельщиков.

Любопытный эпизод был в перерыве матча. Сергей Гуренко пошел высказывать свое мнение рефери… и получил желтую карточку – такое возможно по новым правилам.

– Я получил за то, что арбитр не умеет судить. Если такие простые эпизоды он почему-то всегда трактует в одну сторону... Когда игрок чисто отбирает мяч, он берет и... Ну это же вообще... Идет единоборство, наш игрок вверху – толчок в спину, но свистка нет. Таких эпизодов было много. По мне, это, конечно... А потом во втором тайме меняется. Это цирк.

– Видимо, вы повлияли.

– Я? Ребята, я ни на что не влияю. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Если он арбитр, нужно судить и правильно трактовать эпизоды, - сказал Гуренко и после паузы с улыбкой добавил: - Бардак.

На Сергей Гуренко ничего не давит "кроме атмосферного столба".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Порой кипели страсти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гуренко как тренер «Динамо» и жодинского «Торпедо-БелАЗ» не может обыграть БАТЭ в 13 матчах. Но это на него не давит:

– На нас давит атмосферный столб. А на меня ничего не давит.

Во время матча фанатские секторы «Динамо» и БАТЭ в адрес друг друга скандировали кричалки с нецензурной лексикой. Многие задумываются: стоит ли идти на футбол с детьми?

С фанатских секторов доносилась нецензурная лексика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– Когда полный стадион, ты не услышишь, что кричат. В мою бытность на трибунах 30-40 тысяч, одни кричат одно, другие – другое. Находясь на поле, ты ничего не слышишь. Надо, чтобы собирались полные стадионы. Другого пути я не вижу. Это было, есть и будет. Везде так. Где-то песни поют. Мы до них пока не дошли, - сказал Гуренко.

Алексей Бага переживает, что его дочка на футболе могла услышать что-то лишнее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коуч БАТЭ Алексей Бага по этому поводу сказал так:

- Слышу. Это уже мода какая-то, что ли. Она перекочевала и на стадионы других городов. Как можно ответить? Все эти фразы... Спокойно к этому отношусь. Хотя единственное, что меня беспокоит, - сегодня на матч собирались мои родные и близкие. И если доченька вечером мне что-то расскажет, думаю, будет не очень хорошо.

Также Бага отметил, что дух «класико» никуда не улетучился:

- Чувствуется. Я уже сказал вашим коллегам, что это было, есть и, надеюсь, будет, что бы ни происходило в станах обеих команд, кто бы ни руководил их игрой с бровки. Сегодня и людей собралось довольно много, хотя перед матчем погода крутила-вертела. Такие поединки с нетерпением ждешь, в них очень хочется играть и, конечно, побеждать. Очень довольны, что увозим три очка после столь тяжелой игры. Впрочем, такой ее и ожидали. Матчи с «Динамо», неважно, где проходили - в Минске или Борисове, всегда получались напряженными, с обилием эмоций и борьбы. Какие бы исполнители ни были в командах, кто бы их ни тренировал, эти поединки, как говорится, «от ножа». Побеждая в таком противостоянии, кроме трех очков, получаешь серьезный психологический заряд.

Охотники за футболками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Послематчевая пресс-конференция Сергея Гуренко длилась чуть более 16 минут, хотя частенько все укладывается в три минуты. Например, тренер вспомнил и прошлогодний матч с «Зенитом».

- Почему-то все забыли победу над «Зенитом» (4:0) при полном стадионе. Этого никто не вспомнит. Все помнят только 8:1. Хотя на самом-то деле было и 4:0. Мне не стыдно говорить, потому что никто в России в этом году еще не обыгрывал «Зенит» 4:0. Мне не стыдно смотреть вам в глаза. Когда в последний раз в Беларуси собрался заполненный 22-тысячный стадион на футболе?

- Кто-то скажет, что часть публики пришла на «Зенит».

- Какая разница? На хоккей люди тоже, может быть, приходят на приезжих суперзвезд. Думаю, они получают удовольствие, если наши ребята играют с ними на равных и побеждают. Вспомните, сколько матчей минское «Динамо» выносило СКА и других грандов. Полная коробочка. Это не праздник? Не праздник, когда по проспекту Победителей едут машины с флагами и все ждут этого? Это и есть праздник. Так, ребята, может, надо жить праздниками? – задал вопрос Гуренко.

И в завершении. Ответ фанатов на идею о вхождении белорусских клубов в РПЛ.