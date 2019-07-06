«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля

В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости. В ритуальном зале гроб усыпан цветами. Рядом у гроба сидит муж Натальи и его дочь. Провести в последний путь Наталью пришли ее родные и коллеги. Кто-то не может сдержать слез.

В последний путь Наталью провели ее коллеги и близкие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ИЗБЕЖАЛА ВЗРЫВА В МИНСКОМ МЕТРО»

Наталья до пенсии работала в Институте управления и предпринимательства методистом. У нее осталась дочь и двое внуков - мальчик и девочка. По словам коллег, она была замечательной бабушкой.

- Наталья была добрым, отзывчивым человеком, - говорит Александр Федорович, коллега женщины. - Ее любили студенты, она всегда шла к ним на встречу. В волейбол мы вместе играли...

На церемонию прощания с погибшей люди несли венки и букеты живых цветов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дикая случайность, - подключается к разговору Александр Иннокентьевич, еще один коллега женщины. - Ей нужно было оказаться именно в этом месте... Говорят, что во время теракта в минском метро избежала трагедии: только она отъехала на поезде, следующая электричка подошла и сразу случился взрыв. И тогда был взрыв, и здесь взрыв.

Коллеги Натальи принесли цветы и ее фотографию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллеги принесли с собой фотографию, на которой Наталья держит в руках охапку цветов. Фото сделано пару лет назад на выпускном вечере в университете.

Ее запомнили улыбчивой и дружелюбной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Она всегда выглядела великолепно, несмотря на свой возраст. Молодая такая, задорная, всегда позитивная, активная, доброжелательная. До последнего в волейбол играла в нашей институтской команде, - говорит Наталья Валерьевна, коллега женщины.

Чуть позже в ритуальный зал пришел глава Фрунзенского района Сергей Шкруднев. Он нес с собой венок от администрации Мингорисполкома.

лава Фрунзенского района Сергей Шкруднев пришел на прощание с венком и гвоздиками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сегодня наша основная задача - оказать помощь в захоронении человека, - рассказал журналистам Сергей Шкруднев. - То есть провести все ритуальные мероприятия, которые по христианским канонам мы должны провести. Поэтому всякое содействие со стороны администрации, Минобороны семье погибшей оказывается.

На прощание с Натальей принесли венок и от минских властейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители Минобороны тоже принесли венок.

- Сотрудники ведомства разговаривали с родными, - говорит коллега Натальи. - Как я понимаю, они пришли выразить соболезнования, поддержать родных.

Представители Минобороны принесли венок и выразили родным Натальи соболезнования.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, трагедия произошла 3 июля. Наталья с дочкой наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. К сожалению, спасти врачам женщину не удалось. Как рассказывал «Комсомолке» ее супруг, Наталья давно не виделась с внуками и решила встретиться с ними на празднике в городе.

После прощания в ритуальном зале родные Натальи поехали на кладбище.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наталью хоронили 6 июля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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