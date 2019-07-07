2019-07-07T13:40:25+03:00
Общество
КП Беларусь

70-летний мужчина вышел на лед в Бресте и стал звездой интернета

Мужчина не просто катался на коньках, а со страстью танцевал!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: hockey.byФото: hockey.by
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Это был обычный сеанс массового катания в Брестском ледовом дворце. Но когда на лед вышел немолодой мужчина, он вмиг стал исключительным. Герой ролика не просто нарезал круги по арене, а вдохновленно танцевал!

Короткое видео с танцем на льду за несколько дней стало бешено популярным. Количество просмотров росло с сумасшедшей скоростью. На момент публикации оно превышает 173 тысячи за 4 дня. А количество лайков перевалило за 2 тысячи. А вы видели?

Страсть к катанию остается навсегда. Источник: ХК Брест

Героя видео зовут Валерий Мищук, сам он из Кобрина. В конце июля мужчина отпразднует свое 70-летие. На коньках он стоит с 11 лет, но свою жизнь решил связать с авиацией. Начинал службу на Курильских островах, а потом переехал в Кобрин, завел отношения и осел в военном городке. Сейчас Валерий на пенсии.

- Может для всех будет удивительно, но в 11 лет я получил травму. Как и все ребята, ходил на озеро играть в хоккей. Стоял на воротах, была «куча мала», мне наступили коньком на руку. Целый год маялся, и близко не подходил ко льду. Прошло 50 лет, в Кобрине на «Дожинки» построили ледовый дворец. Но только через год меня увлек туда товарищ. Я начал ходить кататься, купил себе фигурные коньки, учился. Настойчивость, упрямство, преодоление страха дали свои результаты. Различные элементы подсматривал у молодежи. Затем соединил их в связки под музыку, ритмы – и получился такой произвольный танец, - цитирует мужчину «Федерация хоккея Республики Беларусь»

Валерий Иванович – многодетный отец. У него два сына и дочь. Но страсть отца к фигурному катанию переняла лишь последняя. Мужчина считает, что многие считают такое занятие экстремальным и боятся его. Но только не Валерий.

- Меня оно очень заряжает! Люди выходят из ледового уставшие, говорят, что ноги болят. А я наоборот себя чувствую, как заряженный аккумулятор. Гудит во мне энергия! Желание никогда не пропадало. Хоккей у нас очень популярен – там страсть, эмоции. Но совсем другое, когда своими ногами можешь что-то сделать, а не смотришь, как делают другие.

Фото: hockey.by

Фото: hockey.by

Когда мужчина узнал, что стал героем интернета, он не удивился.

- Я заметил, что за мной постоянно крутилась камера: в какую сторону я – туда и она. Но видео не смотрел. Наверное, комментировали: «Что там делать деду на льду?» Сейчас редко бываю в интернете. Те два дня у меня были очень энергичные тренировки. В Пружаны ездил две недели назад на открытие, в Брест вот приехал.

Молодежи было много, конечно. В конце сеанса даже юные хоккеисты подъехали ко мне – я их так зажег, что они вокруг тоже пытались копировать мои движения. Думаю, им понравилось, что можно не просто гонять по кругу. Танцевальные элементы у нас почему-то не развиваются. Но если кто-то просит подсказки или совета, всегда помогаю, - рассказывает фигурист.

Валерий Мищук старается тренироваться несколько раз в неделю. Но сейчас получается реже, потому что дачные дела никто не отменял. Помимо Бреста он катался и в других городах: Минске, Пинске, Барановичах, Лиде, Березе, Пружанах и даже Владивостоке.

- Беда всех ледовым в том, что молодежь лет 15-17 носится, думает, что уверенно всех обойдет или проскочит, но все равно спотыкается и вредит другим. Нужно жестче относиться к таким вот «бегункам». Конечно, чаще это те, кто играет в хоккей, показывают свои способности перед девушками. Инструкторы не заинтересованы их останавливать. Опасность на массовом катании от таких «крутых» ребят большая. Из-за них больше всего травм происходит. На меня такие пацаны тоже пытались налететь, но реакция уже отработана. Работники боятся их дергать, потому что могут лишиться премий. Вторая проблема: иногда не совсем хороший лед, который остается после тренировок хоккеистов. Неопытным людям тяжело ездить по чужим дорожкам, они спотыкаются.

Несмотря на то, что мужчина сделал лучшее промо массовому катанию, Кобринская администрация пока им не заинтересовалась. Но мужчина выходит на лед не для славы, а для души и тела:

- Чтобы где-то поучаствовать в каких-либо празднествах – такого нет. Никто не думает о развитии подобного проекта. Рад, что наконец-то заметили другие, бросать занятие не буду. Катание стало необходимостью – это лучше всякой зарядки и упражнений, потому что работает все тело, а еще и в ритм музыки. Это же какое настроение, жизнь прекрасна, - мотивирует на занятия Валерий Мищук.

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