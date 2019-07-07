«Я замужем, но венок на воду бросила. Вдруг второй понадобится». Как отметили Купалье в поселке Паричи

Даже не самые ярые фанаты прыжков через костер и пускания венков на воду знают: за настоящим Купальем нужно отправляться за город. Вариантов – хоть отбавляй, и каждый год все то, что на слуху, проходит в одних и тех же местах: Александрия, Вязынка... А мы узнали, что есть такой поселок Паричи в Гомельской области, где Купалье отмечается с не меньшим размахом. И ради этого праздника сюда съезжается тысячи людей со всей округи. Отправились туда и мы.

Паричи находится примерно в двух часах езды от Минска. Это поселок населением 2000 человек, с неплохо развитой инфраструктурой: детсад, школа, кафе, несколько магазинчиков.

Милые продавщицы венков еще и погадали на судьбуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Сейчас здесь только и разговоров, что о Купалье. Все потихоньку собираются идти к главному месту действа праздника – местному дому культуры. Вдоль дорожки, ведущей к импровизированной сцене, нас встречают уличные торговцы. Продают разное: от шашлыков и пирожков до магнитиков и игрушек.

Первое, что точно нужно на празднике – это венки! Цена - 1-2 рубля. Но в стоимость входит и гадание на судьбу по венку.

- Сейчас тебе все расскажу! Если берут венок из листиков дуба и березы - будет крепкое здоровье и красивая осанка, как у березки. Если с цветочками - будет только цвести и пахнуть, с папоротью – на счастье, с колосьями – богатство. В основном берут цветочные, - рассказывает нам продавец.

Гулянья развернулись у дома культуры поселка ПаричиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Тут же выставляют разные настойки с надписями типа «От ГАИ», «От лени», «От сглаза». Но после выясняется, что в некоторых бутылочках обычный сок, который предлагают попробовать бесплатно. А иные и вовсе просто для красоты.

Немного контрастирует с обстановкой в поселке огромная воздушная горка для детей, батуты, аквагрим, точки с разными игрушками – в лучших традициях городских гуляний. Несмотря на то, что в основном в Паричах живут пожилые люди, на празднике это не чувствуется: много молодежи, пар с детками. Это приезжие – из ближайших деревень и города Светлогорска.

- Я родом из Октябрьского (поселок-райцентр в Гомельской области – Авт.), у нас отмечают Купалье классно: костер, танцы. Сейчас живу в Светлогорске, в городе такого нет! – говорит Анастасия. - Поэтому приехали сюда: хотим веночки пустить, может, папараць-кветку искать, если она расцветет. Я замужем, да и не приверженец гаданий, но все равно интересно. Людям надо отдыхать, да это старый праздник, но люди в это верили, почему мы не должны?

На праздник в Паричи заехала и делегация из ГерманииФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Оказались на празднике гости из более далеких городов и вообще других стран.

- Мы приехали из немецкого Хельмштедта по партнерской программе городов-побратимов (со Светлогорском ). В Светлогорске отмечали День Независимости. Нам много рассказывали об этой традиции, захотели поучаствовать. Вот купили венки, хотим на костер посмотреть, - рассказывает Андре. - В Германии есть похожий праздник, когда для обновления сжигают старые вещи.

Фишка программы – шествие от Паричской школы до дома культуры. Выглядит все аутентично: жители и артисты в ярких нарядах, несут разноцветные ленты, а впереди конная повозка.

Фишка программы – шествие от Паричской школы до дома культурыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Перед домом культуры то и дело выходят выступать коллективы с народной музыкой. В перерывах всем желающим предлагают погадать: на судьбу, на суженого. Например, нужно было вытянуть из мешка какую-то вещь, по ней ведущий рассказывал про твою вторую половинку. Мне, например, нагадали сразу двоих!

И все поют народные песни.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Сколько Паричи существуют, столько празднуют здесь Купалье! Это у нас грандиозный праздник, самый масштабный и массовый. Вам точно нужно попасть на эту красоту - костер, как девочки будут венки запускать на воду. До рассвета у нас гулянье, - говорит местная жительница.

Было такое гадание. Нужно было вытащить из мешка предмет,а по нему описывают, какой у тебя будет жених.Что поделать, вытянула двоих!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Как только стемнело, все устремились к речке. Сперва был танец девушек со свечками, а затем они вместе запускали на воду венки. После чего их примеру последовали и остальные.

- У меня муж уже есть, но на всякий случай брошу тоже. Вдруг второй понадобится, - смеется девушка.

Сперва был танец девушек со свечкамиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Ближе к 23.00 все переместились поближе к костру. К тому времени вместо народной музыки стала играть танцевальная. Как рассказали нам работники дома культуры, которые организовывали праздник, гулянья здесь длятся до 4 утра.

Все стали кидать венки в водуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- В Паричах такое Купалье проводится уже около 20 лет. Кстати, мы начали раньше, чем в Александрии. Но настолько массовым праздник стал последние лет восемь. Как-то дали бегущую строку на телевидении Светлогорска, - рассказывает организатор праздника Анна Олейниченко. - Среди нашего населения почти нет молодежи. Так что гости в основном приезжие. Почему именно Купалье? Можно сказать, это больше всего наша инициатива. Традиции, которые были 100 лет назад, нуждаются в развитии, в том, чтобы их осовременить. У нас хорошее расположение: мы на реке находимся, есть возможность поставить костер большой, в этот раз 8 метров бревна! Если бы человек 500, можно было и хороводы водить, но тут под тысяч пять людей! Некоторые коллективы к нам приезжают из Светлогорска. Я, например, ставила танец со свечкой, девочки некоторые наши там участвовали, некоторые на лето приехали к бабушкам, мы им предложили поучаствовать. В соцсетях пишу, что нужны люди, некоторые откликаются. Финансирования особо нет, нам, конечно, помогает отдел культуры Светлогорского райисполкома, приглашает к нам коллективы. Только своими силами невозможно. Также мы празднуем Каляды, Крещение, даже Хеллоуин.