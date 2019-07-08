Каково это - воевать за свой народ?

Наш дедушка, Гадуцкий Константин Константинович, вырос в крестьянской семье в деревне Ивановщина Докшицкого района. Жили бедно, в избе с глиняным полом. У дедушки было четыре сестры. Его отец воевал в Первую мировую, три года провел в австрийском плену. Взять оружие в руки довелось и его сыну, нашему дедушке.

С приходом немцев вся семья оказалась на оккупированной территории. С освобождением Беларуси в 1944 году попал на обучение артиллерийскому делу в Гороховецкие лагеря. В декабре он уже был в рядах 1-го Украинского фронта и оказался на Сандомирском плацдарме. Стал наводчиком 122-мм гаубицы М-30 в 947-м артполку. Затем была кровопролитная Висло-Одерская операция и главный бой в его жизни - Берлин. Дедушка попал в ожесточенные бои на улицах немецкой столицы.

Далее из приказа о награждении, который пару лет назад попал к нам из рассекреченных документов архива:

«От имени Президиума Верховного Совета СССР. Награждаю медалью «За отвагу»… Наводчика 1 орудия 2 батареи 1 дивизиона красноармейца Гадуцкого Константина Константиновича за то, что он во время боев на улицах города Берлина 24 апреля 1945 года, оставшись вдвоем с 6 номером, первым выстрелом уничтожил группу фаустпатронщиков. За четверо суток прямой наводкой Гадуцкий уничтожил 3 пулеметные точки, разбил 3 баррикады...»

Эти сухие слова и цифры не передадут той нечеловеческой мужественности и усилий, которыми медаль была заслужена. У орудия на улице остались только 2 красноармейца, а стандартный орудийный расчет гаубицы М-30 предполагает 8 человек. Только масса снаряда 21,76 кг. Такая же гаубица сейчас является экспонатом в музее истории Великой Отечественной войны в Минске.

Дедушка две недели вел бои в Берлине и был контужен под Рейхстагом. Но он не остановился, и День Победы встречал в Праге. Потом Венгрия и демобилизация только в 1947 году из Махачкалы. В память о той молодости у него остались медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За Победу».

В мирные годы работал на тракторе в узле связи и одним из первых в Беларуси сделал кабину для МТЗ. После себя оставил четверых детей, семь внуков, шесть правнуков.

Он вышел живым из Берлина и прожил почти 93 года. До последнего момента участвовал в шествии и митинге на 9 мая в Молодечно, а затем за столом по нашей просьбе рассказывал, как это было - воевать за свой народ. Для тебя это всегда был главный праздник.

Спасибо за мужество, дедушка.