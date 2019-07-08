2019-07-08T15:10:33+03:00
Общество
КП Беларусь

На Купалье в Гомеле увидели горящий крест

Многие возмутились, посчитав произошедшее святотатством, а организаторы ответили, что сжигали «беды, горе, несчастье»
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Купалье в Гомеле сгоревшая кукла превратилась в пылающий крест. Коллаж фото gp.by и newsgomel.byНа Купалье в Гомеле сгоревшая кукла превратилась в пылающий крест. Коллаж фото gp.by и newsgomel.by
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Неоднозначные впечатления оставил у гомельчан праздник Купалья на Любенском озере. Вместо традиционного костра там почему-то решили сжечь куклу. Тряпье быстро сгорело и кукла превратилась в пылающий крест - каркас чучела кто-то придумал смастерить именно в форме креста, главного христианского символа.

- Понимаю, что сжигать крест организаторы не хотели, но почему не предусмотрели того, что эта кукла, сгорая, превращается в крест, который долго пылает в огне? Зрелище было страшное! Люди рядом тоже возмущались. Почему нельзя было продумать и предусмотреть это святотатство? - говорит очевидец Андрей. - И вообще, это полная глупость - сжигать куклу на Купалье - нигде нет такого обычая. Организаторы настолько некомпетентны, что перепутали Купалье с Масленицей! А если бы и сжигали куклу, если им так хочется, то не надевали бы ее на крест!

Действительно, по задумке организаторов, в огне горела кукла Мара. Так в славянском язычестве звали богиню зимы. И эту же Мару уже сжигали на Масленицу. Тогда тоже чучело превращалось в святой для христиан знак:

- Вдруг из языков пламени стала появляться не Мара, а крест. В огне горел большой крест. Пожилые люди стали креститься и возмущаться, кто додумался до такого. Они забирали детей и уходили… Зрелище было жуткое, ужасное… Одна бабушка, крестясь, сказала, что это богохульство, кресты жечь нельзя. Ее поддержали другие люди в возрасте, - так описывала увиденное местный блогер на странице anonimusi.livejournal.com.

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района Гомеля «КП» ответили, что Марену (она же Мара) все-таки сжигают на Купалье.

- В купальскую ночь люди благодарили Огонь, Воду и Землю. В микрорайоне Любенский сжигали куклу Марену, а вместе с ней - «беды, горе, несчастье», болезни. Обряд сжигания Марены есть во многих населенных пунктах Беларуси, России и Украины. Каркас Марены имел строение, подобное строению куклы. В первую очередь сгорели легковоспламеняемые материалы туловища, - сказала руководитель отдела Светлана Гордейчик.

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