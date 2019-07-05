Фотофакт. У поэта Владимира Некляева отобрали авторство популярной песни

Концерт 3 июля у стеллы «Минск - город-герой» показывал, чего достигла белорусская поп-музыка за время независимой Беларуси. Пели свои известные вещи многие артисты - от, кажется, вечно молодых «Сябров» и Инны Афанасьевой до популярных по всему постсоветскому пространству Риты Дакоты и Тимы Белорусских. Часть песен объявлялась ведущими, часть - нет.

Вопреки не самой лучшей традиции указывать авторов слов и музыки песен бегущей строкой (и бегущей, как правило, на дикой скорости) в конце концерта, в телетрансляции засветились не только имена всех артистов и коллективов. Титры показывали и названия песен, и тех, кто их сочинил.

Владимир Некляев писал в свое время песни со всеми известными белорусскими композиторами.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Правда, конфуз случился с композицией «Родны мой горад» - в свое время неформальным гимном Минска. Ее с начала 1990-х поют все реикарнации «Верасов» да и никакие торжества в больших и малых городах без этого номера не обходятся. Песню написали композитор Василий Раинчик и поэт Владимир Некляев. Но в телетрансляции что-то пошло не так, и единственным автором хита стал Раинчик: «Муз. І сл. В.Раінчыка», - гласил титр.

Песня "Родны мой горад" выходила на сборнике лучших песен на стихи Некляева. Фото: Вадзім Мінчук / страница Владимира Некляева в Фейсбуке

Кстати, в недавнем интервью «Комсомолке» Некляев рассказывал, какие у него теперь отношения с долгое время бывшим его соавтором Василием Раинчиком:

- Почти со всеми композиторами, с которыми писал песни, я был не только в творческих, но и в дружеских отношениях. Некоторых из них - Лученка, Глебова, Мулявина, Будника - не стало, с кем-то – например, с Раинчиком - отношения разорвались. Но то, что мы сделали, написали, осталось. Одна из наших песен, «Жыве Беларусь!», могла стать гимном Беларуси - все к этому шло. Но тут у меня не пошли дела с властью, я уехал почти на четыре года в Финляндию - и, конечно, автором гимна быть уже не мог. А вместе со мной не стал им и ни в чем не виноватый Раинчик. Жаль, конечно, но я не думал, что он так крепко из-за этого обидится...

КСТАТИ

10 самых известных песен на стихи Некляева

«Гуляць дык гуляць», «Любви прощальный бал», «Світанак», «Караван», «Карнавал», «Музыка для всех», «Раз ды разок», «Янка Купала», «Родны мой горад», «Честь имею».

Как правило, представление песен на стихи Некляева ведущими и в титрах выглядит так, как в этом видео песни "Родны мой горад".Золотая коллекция песен Беларуси Съемка Минск, Дворец Республики 2014г.

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